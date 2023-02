Bill Gates: ChatGPT wird unsere Welt verändern, aber keine Jobs kosten

Microsoft-Gründer Bill Gates ist offenbar vollkommen überzeugt, dass Satya Nadella , sein aktueller Nachfolger auf dem CEO-Posten des Softwaregiganten, mit dem massiven Einsatz von Technologien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) den richtigen Weg eingeschlagen hat.

Gates erwartet, dass wir effizienter arbeiten

Zusammenfassung Gates ist überzeugt, dass Nadella mit KI richtigen Weg eingeschlagen hat

ChatGPT und ähnliche Programme laut Gates so bedeutsam wie das Internet

KI kann jetzt den Inhalt der Sprache verstehen und effizientere Büro-Jobs ermöglichen.

Jobs von Menschen sind laut Gates nicht in Gefahr

Werden erst "in ferner Zukunft weniger arbeiten müssen als heute"

Wie Gates im Interview mit der deutschen Wirtschaftszeitung Handelsblatt erklärte, sind der Chatbot ChatGPT und ähnliche Programme so bedeutsame Erfindungen wie etwa das Internet. ChatGPT und ähnliche Software wird von Microsoft derzeit in großem Stil in diverse Produkte integriert, zuletzt auch in die Suchmaschine Bing und den Browser Edge.Bisher habe KI zwar Lesen und Schreiben können, aber den Inhalt der Sprache nicht wirklich verstanden. Mit neuen Programmen wie ChatGPT würden sich viele Büro-Jobs effizienter erledigen lassen, weil die Software helfen könne, Rechnungen oder Anschreiben zu verfassen. "Dies wird unsere Welt verändern", so Gates in dem Interview.Geht es nach dem Microsoft-Gründer, sind aufgrund der Einführung von Künstlicher Intelligenz im Arbeitsalltag nicht unbedingt die Jobs von Menschen in Gefahr. Stattdessen sollen sich die Menschen auf "wichtige Tätigkeiten" ihres jeweiligen Jobs konzentrieren können, während "die Maschinen" die Routineaufgaben übernehmen sollen, meint Gates.Letztlich werde es nicht "weniger Lehrer oder weniger Ärzte geben", so der Microsoft Gründer . Stattdessen würde die Zeit, die die Menschen mit Arbeit verbringen, wahrscheinlich sinken, weil sie ihre Aufgaben schneller erledigen können. Bis es so weit ist, wird aber laut Gates noch viel Zeit vergehen, denn seiner Meinung nach werden wir erst "in ferner Zukunft weniger arbeiten müssen als heute".Microsoft hatte in dieser Woche überraschend eine neue Version seiner Suchmaschine Bing vorgestellt, die stark auf die Technologien der Startup-Firma OpenAI setzt, in die der Softwarekonzern Milliardensummen investiert hat. Man hofft, so im Bereich der Websuche schnell Fortschritte zu machen, um den Konkurrenten Google hinter sich zu lassen. Mittelfristig will Microsoft die KI-Technik auch in die meisten anderen seiner Produkte integrieren.