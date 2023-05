Musk: Suche nach Twitter-CEO abgeschlossen, Frau bekommt den Job

Im Herbst 2022 hat Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter übernommen und fungiert seither auch als CEO (wobei das C auch für Chaos steht). Bereits vor Monaten hat er angekündigt, diesen Job nicht ewig machen zu wollen. Nun ist die CEO-Suche abgeschlossen worden.

Eine Frau wird neue Twitter-Chefin

Zusammenfassung Elon Musk übernimmt im Herbst 2022 Twitter und fungiert als CEO.

Anlegern von Tesla missfällt Musks Vernachlässigung des Autobauers.

Suche nach neuer CEO abgeschlossen: Es ist eine Frau.

Musk bleibt als Executive Chairman und CTO bei Twitter.

Wahrscheinlichste Kandidatin als CEO: Linda Yaccarino von NBCUniversal.

Yaccarino verantwortlich für Werbegeschäft bei NBCUniversal seit 2011.

Die neue CEO nimmt ihre Arbeit bei Twitter in sechs Wochen auf.

Elon Musk hat im vergangenen Oktober Twitter übernommen und sich dieses Geschäft 44 Milliarden Dollar kosten lassen. Die Arbeit beim Social-Media-Dienst schien auch den Großteil seiner Zeit einzunehmen und das kam nicht überall gut an, vor allem nicht beim Autobauer Tesla bzw. dessen Anlegern. Unter ihnen gab es schnell laute Stimmen, die beklagten, dass Musk sein eigentlich wichtigstes Unternehmen stark vernachlässigt.Der 51-Jährige ließ auch die Twitter-Nutzer darüber abstimmen, ob er als CEO zurücktreten soll, allerdings sahen und sehen viele diese Umfrage als Scheinabstimmung, da seine Entscheidung zu diesem Zeitpunkt vermutlich längst feststand.Nun bzw. bald ist es jedenfalls so weit: Denn Musk gab bekannt, dass die Suche nach einem bzw. einer neuen Chief Executive Officer abgeschlossen sei. Einen Namen nannte er noch nicht, verriet jedoch, dass es sich um eine Frau handelt. Wer das sein könnte, darüber wird bereits spekuliert: Laut der Nachrichtenagentur Reuters lautet der derzeit wahrscheinlichste Name Linda Yaccarino, sie ist aktuell Topmanagerin bei NBCUniversal.Musk teilte mit, dass seine Nachfolgerin in sechs Wochen die Arbeit aufnehmen werde. Er selbst wird nicht aus dem Unternehmen ausscheiden und es dürfte kaum jemand die Frage stellen, wer bei Twitter tatsächlich das Sagen hat. Offiziell wird Musk jedenfalls als Executive Chairman und Chief Technical Officer (CTO) auftreten und sich um die "Bereiche Produkt, Software und Sysops" kümmern.Seine kolportierte Nachfolgerin als CEO ist derzeit bei NBCUniversal für das Werbegeschäft hauptverantwortlich. Sie ist seit 2011 beim Medienkonzern, zuvor war sie 15 Jahre lang bei Turner Entertainment tätig und hat dort die Digitalisierung des Unternehmens vorangetrieben.