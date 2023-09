Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Windows, Office und Microsofts Cloud-Angeboten führt jetzt dazu, dass der Konzern wieder vermehrt Entwickler einstellt. Nach zwei großen Entlassungswellen in diesem Jahr scheint sich die Situation dank KI nun zu erholen.

Mehr KI für Windows und Co.

KI überall: In der Cloud und auf Geräten

Surface Pro 9 bei Microsoft Jetzt bis zu 447,00 € zur UVP sparen!

Zum Angebot

Zusammenfassung Microsoft stellt vermehrt Entwickler für KI-Projekte ein.

Stellenangebote für Windows, Office und Cloud-Angebote.

Gesucht werden Software-Entwickler und Manager mit KI-Erfahrung.

Entwicklung neuer Web-, Cloud-Streaming- und KI-Erlebnisse.

KI spielt eine zentrale Rolle für zukünftige Produkte.

Panay kündigt KI-Fokus für nächstes Surface-Event an.

Das meldet das Online-Magazin MSPowerUser . Dort hatte man sich einmal durch die Stellenangebote von Microsoft gewühlt und viele offene Positionen rund um die Entwicklung von KI in Windows entdeckt.Freie Stellen gibt es zum Beispiel im Windows Inkubator-Team. Das setzt auf schnelle Entwicklung innovativer Ansätze und neuer Produkte in kleinen Teams. Laut den Stellenausschreibungen werden dabei vor allem Software-Entwickler und Manager gesucht, die mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich Cloud und KI haben.Spezifische neue Produkte werden in den Stellenangeboten nicht genannt, dafür heißt es, man wolle "neue Web-, Cloud-Streaming- und KI-gestützte Erlebnisse auf einer Reihe von Geräten konzipieren und entwickeln".Interessant ist, dass es dabei nicht nur um Windows allgemein oder die Cloud gehen dürfte. Microsoft nennt die Bereiche Windows-Plattform, Betriebssystem-/Silizium-Integration, Cloud/Client-Computing, große Sprachmodelle und Web-Entwicklung. Wie wichtig das Thema "Künstliche Intelligenz" für Microsoft-Produkte ist, hat der Konzern erst vor ein paar Tagen unterstrichen.Windows-Chef Panos Panay lud zum nächsten Surface-Event am 21. September ein , machte aber gleichzeitig klar, dass es nicht nur um neue Hardware, sondern vor allem um KI-Funktionen gehen wird.Erwartet wird, dass Microsoft für seine Surface-Geräte exklusive KI-Funktionen starten wird und so das Thema "Künstliche Intelligenz" stärker mit der eigenen Hardware verknüpfen will.