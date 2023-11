Der über eine gemeinnützige Stiftung betriebene Messenger-Dienst Signal hat erstmals Details zu den Betriebskosten seines Dienstes offengelegt . Diese lassen auch Rückschlüsse auf die Konkurrenz zu - und wie diese ihre Angebote finanziert.

Mockup WinFuture

Kleines, gut bezahltes Team

Ordentlich Traffic

Wiw die Signal Foundation jetzt mitteilte, werden in diesem Jahr rund 40 Millionen Dollar benötigt, um die Signal-Plattform zu betreiben. Für das kommende Jahr rechnet man aufgrund verschiedener kostensteigeerstmalrnder Entwicklungen mit rund 50 Millionen Dollar. Das ist durchaus eine Menge Geld für einen spendenfinanzierten Service, im Vergleich zur Konkurrenz kommt man aber wohl mit ziemlich überschaubaren Beträgen aus.Der größte Posten im Budget ist das Personal. Rund 19 Millionen Dollar werden hier in diesem Jahr ausgegeben. Hinter dem Messenger steht gerade einmal ein Team von um die 50 Mitarbeitern, die in Vollzeit arbeiten. Neben Gehältern fallen hier Steuern, Verwaltungsausgaben und einiges mehr an. Und auch wenn man nicht die gleichen hippen Arbeitsumgebungen wie beispielsweise Google oder Apple bieten kann, sei man doch stolz darauf, die Mitarbeiter ordentlich zu bezahlen - das ist im Nonprofit-Bereich keineswegs der Standard.Andere Messenger-Plattformen können in der Regel auch mehrere tausend Mitarbeiter zurückgreifen. Allerdings ist bei Signal auch einiges anders. So fallen hier beispielsweise die zahlreichen Beschäftigten weg, die anderswo damit beschäftigt sind, die eigene Nutzerbasis irgendwie zu monetarisieren - meist über die Auswertung von Nutzerdaten, deren Ergebnisse dann auf vielfältige Weise ins Marketing einfließt.Für die technische Infrastruktur - also Server und Speichersysteme - fallen rund 14 Millionen Dollar jährlich an. Ein deutlich geringerer Posten ist der Traffic. Die Summe von 1,7 Millionen Dollar klingt hier zwar durchaus stattlich, was sich aber relativiert, wenn man bedenkt, dass die Signal-Plattform im Jahr rund 20 Petabyte Daten generiert. Deutlich teurer sind da mit 6 Millionen Dollar allein schon die Rechnungen der Netzbetreiber für die Zustellung der SMS für die Zwei-Wege-Authentifizierung. Dieser Posten ist zuletzt deutlich gestiegen, da die Telekommunikationsunternehmen auf die sinkenden Mengen verschickter SMS mit steigenden Preisen reagieren.Mit der Offenlegung der Kosten wolle man nicht nur Transparenz gegenüber den Spendern herstellen und für mehr freiwillige Beiträge werben, erklärte Meredith Whittaker, Leiterin des Signal-Teams. Man wolle auch Aufmerksamkeit dafür erzeugen, wie die Konkurrenz ihre Dienste finanziert. Denn die Messenger werden allesamt kostenlos angeboten - und da sie jeweils von gewinnorientierten Unternehmen betrieben werden, ist es folgerichtig, dass diese irgendwie anders Erträge aus der Sache ziehen müssen - meist eben über die Verwertung der anfallenden Daten.