Ab Dezember löscht Google Millionen von inaktiven Gmail-Konten

Google will ab Ende des Jahres Altlasten loswerden. Wie der Konzern mitteilt, beginnt man im Dezember damit, die Konten von Millionen inaktiven Gmail-Nutzern zu löschen. Wer sich lange nicht bei dem Mail-Dienst eingeloggt hat, verliert aber nicht nur seine Nachrichten.

Wie bleibt man "aktiv"?

Lesen oder Senden einer E-Mail

Google Drive verwenden

Anschauen eines YouTube-Videos

Herunterladen einer App aus dem Google Play Store

Google-Suche verwenden

Mit Google anmelden, um sich bei einer App oder einem Dienst eines Drittanbieters anzumelden

Eine Frage der Sicherheit

Zusammenfassung Google löscht inaktive Gmail-Konten ab Dezember

Betroffen: Konten mit 2 Jahren Inaktivität

Löschung betrifft auch verbundene Google-Dienste

Ziel: Sicherheit erhöhen, Schwachstellen mindern

Vorher: Mehrfache Benachrichtigungen an Nutzer

Log-in alle 2 Jahre hält Konto aktiv

Ausnahmen: Abos und YouTube-Uploads

Mit rund 1,8 Milliarden aktiven Nutzern ist Gmail der beliebteste E-Mail-Dienstleister der Welt. Bei einer solch großen Anzahl an Usern gibt es unweigerlich mit den Jahren auch Millionen an Konten, die nicht mehr genutzt werden. Jetzt hat Google angekündigt, dass man seine Richtlinien anpasst und im Dezember damit beginnt, inaktive Gmail-Konten zu löschen.Die einfache Regel: Konten, die seit mindestens zwei Jahren inaktiv sind, werden ab nächstem Monat unwiederbringlich entfernt - die Maßnahme gilt ausdrücklich nur für persönliche Accounts. Da Gmail eng mit anderen Diensten verzahnt ist, werden mit der Löschung auch verbundene Google-Fotobibliotheken, Google-Kalendertermine und Google Docs-Archive gelöscht.Um das Google-Konto aktiv zu halten, muss nach den neuen Richtlinien mindestens einmal alle 2 Jahre ein Log-in erfolgen. Ausnahmen sind Konten mit aktiven Abonnements und Accounts mit Uploads auf Youtube . Zudem werden Accounts nach folgenden Aktionen für 2 Jahre als "aktiv" markiert.Laut Google geht es bei der großen Löschaktion vor allem um die Sicherheit der Systeme und die Reduzierung von Schwachstellen. "Vergessene oder unbeaufsichtigte Konten verwenden oft alte oder wiederverwendete Passwörter", so Ruth Kricheli, Vice President of Product Management bei Google, in einem Blogpost . Bei nicht genutzten Konten sei die Wahrscheinlichkeit, dass eine 2-Schritt-Überprüfung eingerichtet ist, außerdem mindestens zehnmal geringer als bei aktiven Konten.Dabei wird man nicht sofort im Dezember alle Konten löschen, die mehr als zwei Jahre inaktiv waren. Google betont, dass man die Maßnahme langsam und behutsam einführen will. Den Anfang macht das Unternehmen mit Accounts, die erstellt und dann nie wieder benutzt wurden."Vor der Löschung eines Kontos werden wir in den Monaten zuvor mehrere Benachrichtigungen sowohl an die E-Mail-Adresse des Kontos als auch an die Wiederherstellungs-Mailadresse (sofern eine solche angegeben wurde) senden", so der Konzern.