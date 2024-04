Gmail: Android-App bekommt KI-Zusammenfassungen von E-Mails

Gemini soll bald nicht nur in der Web-Variante von Gmail Zusammenfassungen von E-Mails generieren. Die KI findet bald auch ihren Weg in die entsprechende Android-Anwendung

Integration von Gemini schreitet voran

KI fasst E-Mails zusammen

Wohl noch einige Zeit bis zur Veröffentlichung

Zusammenfassung Google integriert KI Gemini in Büroanwendungen

Gmail für Android erhält E-Mail-Zusammenfassungen

Button für KI-Zusammenfassungen unter Betreffzeile geplant

Web-Version nutzt bereits stichpunktartige Sätze

Feature nützlich bei langen, informationsarmen E-Mails

Zugang zu Gemini-Zusammenfassungen eventuell kostenpflichtig

Google hat seine multimodale KI Gemini mittlerweile in viele Anwendungen eingebaut. Vor allem in Büroprogrammen finden sich immer mehr Funktionen, die von der künstlichen Intelligenz Gebrauch machen. Dieser Trend hält auch an, nachdem Google die dazugehörigen generativen Bildfunktionen Mitte Februar aufgrund von fehlerhaften und unangemessenen erzeugten Darstellungen stark einschränken musste.Anfang dieser Woche berichtete PiunikaWeb bereits davon, dass die KI in Zukunft Antwortvorschläge in Google Mail erzeugen wird. Jetzt bekommt Gmail für Android-Smartphones eine weitere neue Funktion, die von Gemini Gebrauch macht.So soll die KI bald auf Knopfdruck auch übersichtliche Zusammenfassungen kompletter E-Mails liefern. Das war bisher nur Nutzern von Google Workspace Labs in der Browser-Version des Programms möglich. Eine Umsetzung der Funktion in der Android-Anwendung ist daher keine Überraschung.Ersten Erkenntnissen zufolge wird es einen Button direkt unter dem Betreff einer jeden E-Mail im Posteingang geben, über den sich Nutzer eine KI-gestützte Zusammenfassung des Inhalts der Nachricht erstellen lassen können. In der Web-Variante der Funktion besteht die aus einer Sammlung von kurzen stichpunktartigen Sätzen. Daher lässt sich vermuten, dass die Präsentation in der App ähnlich sein wird.Besonders bei längeren E-Mails, deren Informationsdichte gering ist, kann das Feature hilfreich sein. Auf Mobilgeräten, wo Text und Formatierung zusätzlich schwerer zu erkennen sind als auf normalen Computerbildschirmen, lässt sich ein zusätzlicher Nutzen erkennen.Ob die Zusammenfassungen von Gemini in Zukunft allen Anwendern zur Verfügung stehen, ist noch fraglich. So könnte es gut sein, dass nur zahlende Kunden, die ein entsprechendes Abo für Google One, den Cloud-Speicherdienst des Unternehmens, besitzen, Zugang erhalten. Auch, ab wann genau die neue Funktion auf Android-Smartphones zu finden sein wird, steht bisher nicht fest.