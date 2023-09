Gmail: Smartphone-Nutzer können mit Emojis auf E-Mails reagieren

In den meisten Messenger-Apps ist es bereits möglich, mithilfe von Emojis auf Nachrichten zu reagieren. Zukünftig soll das auch im E-Mail-Verkehr funktionieren. Google arbeitet aktuell daran, Emoji-Reaktionen in die Gmail-Apps für Android und iOS zu integrieren.

App wird vorausgesetzt

Demnächst könnte die Funktion auch in der Webversion zum Vorschein kommen. Erste Nutzer der Android- und iOS-Apps sehen jetzt ein Smiley-Symbol neben dem Verfasser einer empfangenen Nachricht. Zudem gibt es im Drei-Punkte-Menü die Option, eine Emoji-Reaktion hinzuzufügen.Es ist nicht bei jeder Mail möglich, mit Emojis auf die Nachricht zu reagieren. So können die Symbole nicht zum Einsatz kommen, wenn der Nutzer lediglich in das BCC der E-Mail gesetzt wurde. Zudem funktioniert das Feature nicht zusammen mit verschlüsselten Chats oder an große Gruppen gerichteten Nachrichten.Um schnell eine Reaktion auswählen zu können, werden im entsprechenden Menü fünf vordefinierte Emojis angezeigt. Neben den Emojis kann allerdings auch ein beliebiges Symbol hinzugefügt werden, sodass mit allen vom Smartphone bereitgestellten Emojis reagiert werden kann. Der Vorteil der Emoji-Reaktionen besteht darin, keine separate Antwort-Mail verfassen zu müssen, um etwa einem Terminvorschlag zuzustimmen.Das Feature lässt sich in Verbindung mit der Android- sowie iOS-App des Dienstes nutzen. Sobald ein Nutzer die Reaktion an einen Kontakt sendet, der ebenfalls eine mobile Gmail-App verwendet, wird die Reaktion am unteren Rand der Nachricht dargestellt. Sollte der Empfänger einen anderen Client nutzen, wird jedoch eine separate Mail übertragen, die einen Hinweis auf die Emoji-Reaktion enthält.