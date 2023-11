Amazon will in seinen Fire-Geräten zukünftig kein Android mehr einsetzen. Das Unternehmen arbeitet wohl an einer Alternative namens Vega, die bei dem Handelskonzern bereits seit einiger Zeit entwickelt werden soll.

Amazon soll mit der Idee für Vega bereits 2017 an Zulieferer herangetreten sein. "Hunderte von Mitarbeitern" sollen in den letzten Jahren außerdem in Amazons Device OS-Gruppe an der Software gearbeitet haben, darunter Zibi Braniecki, ein ehemaliger Mozilla-Entwickler, der 2022 zu Amazon kam. Anfang dieses Jahres postete dieser auf LinkedIn, dass er "an einem Betriebssystem der nächsten Generation für Smart Home , Automotive und andere Produktlinien von Amazon Devices arbeitet."Dies geht aus einem Bericht des erfahrenen Journalisten Janko Roettgers hervor, der mehrere Quellen mit Kenntnissen über die Vorgänge bei Amazon und verschiedene Stellenausschreibungen und andere Materialien, die die Aussagen stützen, ausfindig machte.Der Bericht nennt keinen Zeitplan für die Veröffentlichung, erwähnt aber, dass "der größte Teil der Betriebssystementwicklung bereits abgeschlossen ist". Amazon konzentriert sich nun offenbar darauf, ein SDK bereitzustellen und Vergünstigungen zu planen, um Entwickler davon zu überzeugen, ihre Zeit und ihr Geld zu investieren.Die Verfügbarkeit Vegas würde es Amazon ermöglichen, sich von Googles Android Open Source Project zu lösen, das das Herzstück des aktuellen Fire OS bildet. Diese Abhängigkeit hat dazu geführt, dass Amazons Software mehrere Generationen hinter den neuesten Android-Versionen zurückliegt. So basiert etwa die aktuelle Fire TV-Software auf Android 9, dem großen Software-Update von Google von vor fünf Jahren.Durch den Wechsel zu Vega könnte Amazon auch die zugrundeliegende Aufblähung seines Betriebssystems reduzieren; Android enthält Code, der es ermöglicht, auf vielen verschiedenen Geräten zu arbeiten, die weit über die relativ minimalen Anforderungen von Amazons Smart-Home-Geräten hinausgehen.Nach einem Wechsel müsste das Unternehmen natürlich darauf verzichten, seinen Kunden die breite Palette an Android-Apps anbieten zu können. Allerdings soll in Vega das React Native-Framework zum Einsatz kommen. Dieses wurde von Meta entwickelt und soll es Entwicklern ermöglichen, in einem Zug Apps für verschiedene Mobile-Plattformen zu programmieren.