Fire Max 11: Amazon stellt sein bisher stärkstes Android-Tablet vor

Neben den bekannten Fire HD-Modellen reiht sich das neue Tablet als zweites "Max"-Produkt in Amazons Hardware-Portfolio ein. Wie auch beim Fire TV Stick 4K Max steht der Name nicht nur für das Flaggschiff, sondern auch für die Integration des zeitgemäßen Funkstandards Wi-Fi 6 (WLAN 802.11ax). In den Mittelpunkt rückt der Online-Händler vor allem das große Display und die auf den ersten Blick starke Leistung des Fire Max 11.Auf 11 Zoll wird eine Auflösung von 2000 x 1200 Pixel geboten. Zur verwendeten Display-Technologie (z. B. IPS oder OLED) liegen hingegen keine Informationen vor. Unter der Haube verrichtet ein MediaTek MT8188J mit acht Rechenkernen (2x Cortex A78, 6x Cortex A55) und einer Taktrate von bis zu 2,2 GHz nebst 4 GB Arbeitsspeicher seine Arbeit. Der interne Flash-Speicher ist mit wahlweise 64 GB oder 128 GB bemessen und kann mithilfe einer MicroSD-Speicherkarte erweitert werden.In einem 7,5 Millimeter dünnen Aluminium-Gehäuse bringt das Amazon Fire Max 11 knapp 490 Gramm auf die Waage und soll dabei laut Hersteller in Falltests deutlich besser abgeschlossen haben als das Apple iPad 10.9 Zoll (10. Generation). Optional kombiniert Amazon das neue Tablet mit einem Eingabestift (Digitizer) und einer Tastaturhülle, um nicht nur im Entertainment- und Gaming-Bereich, sondern auch unter Office-Anwendern Anklang zu finden. Passend dazu erhalten Käufer das Microsoft 365 Single-Abo für drei Monate kostenlos.Weitere Eckdaten: 8-Megapixel-Kameras an Front und Rückseite, USB-C 2.0, 9-Watt-Netzteil , Bluetooth 5.2 mit A2DP-Support, Fingerabdrucksensor im Netzschalter, zwei Mikrofone und 14 Stunden Akkulaufzeit (Ladezeit ca. 4,2 Stunden).Wie üblich gelten allerdings auch für das Fire Max 11 die Amazon-typischen Eigenheiten. So wird das Tablet ab Werk mit Sperrbildschirm-Werbung ausgeliefert, die gegen einen Aufpreis von etwa 15 Euro deaktiviert werden kann. Überdies verwendet man zwar Google Android als Basis, beschränkt das Betriebssystem allerdings auf die eigene Oberfläche und den Amazon AppStore. Ein Zugriff auf Google Play ist somit nur über Umwege möglich.Der Startschuss für das Amazon Fire Max 11 fällt am 14. Juni 2023. Vorbestellungen werden im Online-Shop bereits entgegengenommen. Preislich rangiert das 11-Zoll-Tablet je nach Speicher-, Werbe- und Zubehörausstattung zwischen 269,99 Euro und 439,97 Euro.