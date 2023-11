Samsung und Android 14: Das ist der Update-Fahrplan auf One UI 6.0

Vor zwei Wochen hat Samsung die Verteilung seines Android 14-Up­dates gestartet. Den Anfang machte das Topmodell des Herstellers, doch die Galaxy S23-Geräte sind natürlich nicht die Einzigen, die One UI 6.0 erhalten. Nun ist eine Übersicht des weiteren Zeitplans aufgetaucht.

Android 14: Samsung One UI 6.0 wird bereits verteilt

Modell Kalenderwoche Vorauss. Datum Galaxy S23 KW43 veröffentlicht Galaxy S23 Ultra veröffentlicht Galaxy S23+ veröffentlicht Galaxy A34 5G KW45 13.11.2023 Galaxy A54 5G 13.11.2023 Galaxy S22 15.11.2023 Galaxy S22 Ultra 15.11.2023 Galaxy S22+ 15.11.2023 Galaxy S23 FE 20.11.2023 Galaxy Z Flip5 13.11.2023 Galaxy Z Fold5 13.11.2023 Galaxy A14 5G noch kein Termin Galaxy A13 5G KW46 20.11.2023 Galaxy A33 5G 20.11.2023 Galaxy A52 27.11.2023 Galaxy A52s 5G 27.11.2023 Galaxy A53 5G 20.11.2023 Galaxy A72 30.11.2023 Galaxy S21 5G 20.11.2023 Galaxy S21 FE 5G 24.11.2023 Galaxy S21 Ultra 5G 20.11.2023 Galaxy S21+ 5G 20.11.2023 Galaxy Z Flip4 20.11.2023 Galaxy Z Fold4 20.11.2023 Galaxy A13 KW47 27.11.2023 Galaxy A14 noch kein Termin Galaxy A23 5G 27.11.2023 Galaxy A25 5G 01.12.2023 Galaxy A52 5G noch kein Termin Galaxy Tab A7 Lite noch kein Termin Galaxy Z Flip3 5G 27.11.2023 Galaxy Z Fold3 5G 27.11.2023 Galaxy A04s KW48 04.12.2023 Galaxy XCover5 KW49 08.12.2023 Galaxy A05s noch kein Termin

Zusammenfassung Samsung startet Android 14-Update mit One UI 6.0

Update-Plan in rumänischem Forum geleakt

Liste gilt für ganz Europa, ohne Länderunterschiede

Updates können in Wellen erscheinen

Mögliche Verschiebungen bei Fehlern

Galaxy S23-Serie bereits aktualisiert

Weitere Geräte folgen

One UI 6.0 ist die Samsung-eigene Variante der neuesten Ausgabe des mobilen Betriebssystems von Google. Der koreanische Hersteller liefert bekanntlich kein Stock-Android an seine Geräte aus, sondern führt u. a. diverse Modifizierungen an der Benutzeroberfläche durch.Dabei ist Samsung im Hinblick auf Umsetzung auch deutlich schneller als noch vor einigen Jahren, das Rätselraten, welches (bereits etwas ältere) Modell Android 14 bekommt, gibt es aber nach wie vor. Allerdings hat sich Samsung auch in diesem Punkt zuletzt stark verbessert, da man mittlerweile transparenter agiert. Nach wie vor stellen sich Nutzer hingegen die Frage, wann denn eigentlich "ihr" Over-the-Air-Update kommt.Hierzu gibt es zwar Informationen, diese hängt Samsung aber offenbar nicht an die große Glocke. Denn allzu prominent hat der koreanische Hersteller die Übersicht des Terminfahrplans nicht veröffentlicht, stattdessen ist diese in einem rumänischen Samsung-Forum aufgetaucht, und zwar bereits vor etwa zwei Wochen. Nun hat sie SamMobile jedoch entdeckt und veröffentlicht.Ein Community-Manager namens EmilianN hat eine ausführliche Liste gepostet, diese ist wohlgemerkt nicht nur für Rumänien gültig: Denn er gibt an, dass die Übersicht für ganz Europa gemacht sei und es "keine Länderunterscheidungen" mehr gebe. Das bedeute aber nicht, dass alle Modelle gleichzeitig bedient werden: "Es ist möglich, dass einige Updates in Wellen kommen, um eine Überlastung der Server und Abstürze zu vermeiden. Daher kann es vorkommen, dass das Update für dasselbe Gerätemodell bei verschiedenen Nutzern zu unterschiedlichen Zeiten erscheint."Das Ganze sollte man auch nicht zu genau nehmen, schreibt der Community-Manager, denn es kann natürlich jederzeit zu Verschiebungen kommen, etwa dann, wenn Fehler entdeckt werden. Nachfolgend findet ihr die Liste - diese ist aber wie erwähnt schon einige Tage alt, es ist also möglich, dass es bereits erste Änderungen gab.