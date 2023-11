Apple bezeichnet Android in Präsentation als "massives Tracking-Gerät"

Es ist nun wirklich kein Geheimnis oder gar neu, dass Apple immer wie­der Spitzen in Richtung Android abschießt und vor allem die Pri­vat­sphäre-Einstellungen von Google kritisiert. Vor allem anfangs war der Ton seitens des Konzerns aus dem kalifornischen Cupertino rau bis schrill.

Tiefe Einblicke ins Suchgeschäft

Ähnlich wie die Microsoft-Übernahmeschlacht von Activision Blizzard bzw. deren kartellrechtlichen Untersuchungen viele Einblicke ins Gaming-Geschäft geliefert haben, bringt auch die aktuelle Untersuchung des US-Justizministeriums Department of Justice (DoJ) viele Details aus dem Suchmaschinen- und Browsergeschäft zutage.Dabei zeigt sich auch, welche Hassliebe Apple und Google verbindet. Denn der Konzern aus Cupertino bekommt von seinem Nachbarn aus Mountain View sehr viel Geld, damit Google die voreingestellte Suchmaschine auf Apple-Geräten ist. Gleichzeitig ist Google aber auch ein Konkurrent, den man gerne schlechtredet. Öffentlich achtet das Unternehmen von Tim Cook zwar sehr wohl darauf, halbwegs diplomatisch zu sein, wenn es um Kritik am Konkurrenten geht - intern hat man indes weniger Hemmungen.Denn ganz nach dem Vorbild von Apple-Co-Gründer Steve Jobs, der einst Android den "thermonuklearen Krieg" erklärte und das mobile Betriebssystem richtiggehend gehasst hat, bezeichnete Apple Android in einer internen Präsentation als ein "massives Tracking-Gerät" (via Android Authority ).In späteren Folien, die das DoJ als Beweismaterial veröffentlicht hat, erklärt Apple auch genauer, warum man dieser Meinung ist: Apple argumentierte dabei, dass man selbst Daten nur dann Dienste übergreifend zusammenführt, wenn es ein besseres Kundenerlebnis bietet, während Google Daten über alle Dienste hinweg sammelt.Die Präsentation selbst kam auf höchster Ebene zum Einsatz, denn sie war einer E-Mail von Eddy Cue, Apples Senior Vice President of Services, an CEO Tim Cook angehängt.In einer späteren Google-E-Mail wollte Apple aber ironischerweise "mitnaschen" und forderte einen Datenaustausch "auf Gegenseitigkeit" - Google lehnte ab und teilte Apple mit, dass man keine Informationen darüber weitergibt, was Nutzer in der Google-Suche anklicken.