Apple will seine Smartwatch auf lange Sicht zu einem wichtigen Gesund­heits­werk­zeug ausbauen. Dabei bleiben Android-User außen vor, woran sich so schnell auch nichts ändern wird. Apple hat ein entspre­chendes Vorhaben angeblich in letzter Minute gestoppt.

Symbiose aus Apple Watch und iPhone in Gefahr?

Die Apple Watch gehört zum Apple iPhone . Diese Logik manifestiert sich jetzt einmal mehr, denn Apple hat laut einem Bericht des US-Wirtschaftsdiensts Bloomberg ein internes Entwicklungsprojekt gestoppt, mit dem man die Apple Watch mit Android-Smartphones kompatibel machen wollte. Das Ganze trug den Codenamen "Project Fennel".Laut Bloomberg waren die Arbeiten an "Project Fennel" schon weit vorangeschritten, sodass die Apple Watch und die dazugehörige App Apple Health mit Android-Geräten kompatibel sein sollten. Mit dem Vorhaben wollte Apple ursprünglich die Zahl der potenziellen Käufer seiner Smartwatch deutlich erweitern, schließlich hätte man Milliarden Android-User ansprechen können.Die Entwicklung habe bereits kurz vor dem Abschluss gestanden, so der Bericht, doch entschied sich Apple im letzten Moment, das Projekt auf Eis zu legen. Der Grund dafür ist angeblich, dass man die Apple Watch als eines der besten Marketing-Argumente für das iPhone betrachtet. Laut informierten Quellen aus dem Umfeld von Apple soll das Management überzeugt sein, dass eine Android-kompatible Apple Watch den Wert der Smartwatch für das iPhone verringern würde.Im Grunde sieht Apple die Watch also als Mittel, um die Verkäufe seiner iPhones anzukurbeln. Tatsächlich besteht wohl eine Art Wechselwirkung, bei der Kunden, die sich für die Apple Watch interessieren, sich gegebenenfalls auch ein passendes iPhone zulegen. Andersherum betrachtet, bietet die Watch den Besitzern von iPhones ebenfalls einen Mehrwert, erweitert sie das Ökosystem von Apple doch durch zahlreiche Gesundheitsfunktionen.