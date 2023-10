One UI 6.0: Samsungs Android 14 startet, Deutschland macht Anfang

Anfang Oktober hat Google die neueste Version seines mobilen Betriebssystems freigegeben, Android 14 ist wie immer als erstes für Pixel-Geräte erschienen. Einen knappen Monat später folgt Samsung , denn der koreanische Hersteller hat nun One UI 6.0 (final) gestartet.

Es gab Zeiten, da dauerte es viele Monate, bis Besitzer eines Samsung-Smartphones auf ein Firmware-Update auf die neueste Version von Android zu sehen bekamen. Mittlerweile setzt der koreanische Hersteller seine eigenen Anpassungen wesentlich schneller um. Das kann man auch jetzt sehen, denn Samsung hat gerade One UI 6.0 freigegeben, die Samsung-Version von Android 14 wird als erstes für Galaxy S23-Geräte bereitgestellt.Als Beta-Version war One UI 6.0 schon im Sommer in ausgesuchten Ländern verfügbar, genau genommen waren es anfangs drei, nämlich Südkorea, USA und auch Deutschland. Doch nun hat die Phase der allgemeinen Verteilung begonnen. Wie SamMobile berichtet, ist aus der Beta nun eine Stable-Version geworden, denn all jene, die bereits die Beta installiert haben, werden nun auf die Stable-Variante aktualisiert.Die stabile Version hat die Nummer S916BXXU3BWJM und eine Download-Größe von rund 350 Megabyte. Das ist allerdings nur die Größe für das Beta-auf-Stable-Update. Wer von Android 13 aktualisiert, wird sicherlich eine deutlich größere Datei - konkret sind es rund drei Gigabyte - herunterladen müssen. Auch hier geht es ersten Nutzerberichten zufolge bereits los. Deutschland macht beim Update auf One UI 6.0 den Anfang, wie schon bei der Beta dürften aber sogleich auch USA und Südkorea folgen.Laut Android Authority wurde die neueste Firmware ausführlich getestet, denn von der Beta gab es gleich neun Versionen. Die Stable-Version hat den Sicherheits-Patch von Oktober 2023 an Bord - und nicht, wie von einigen erwartet, bereits jenen von November.Zu den Neuerungen der One UI 6 zählen Android-14-Spezifisches sowie Samsung-eigene Updates, darunter individuelle Lockscreen-Anpassungen, neue Wetter- und Kamera-Widgets, überarbeitete Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen, ein neuer Font und vereinfachte Icon-Labels.