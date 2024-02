Termin steht: One UI 6.1-Update bringt Galaxy AI auf weitere Geräte

Auch bei Samsung steht viel im Zeichen der KI-Trends. Jetzt hat das Unternehmen angekündigt, dass mit dem neuen One UI 6.1-Update viele ältere Modelle Zugriff auf die eigene Galaxy AI erhalten. Die KI soll in vielen Bereichen der Galaxy-Software zum Einsatz kommen.

Im März kommt Galaxy AI auf mehr Geräte

Zusammenfassung Ältere Galaxy-Modelle erhalten KI-Update Ende März

KI-Verteilung mittels Geräte-Cloud-Hybridansatz

Ziel: KI für über 100 Mio. Nutzer bis 2024

Live-Übersetzungen in 13 Sprachen für S23 & Co

Notiz-, Browsing- und Transkript-Assistenten dabei

Bildbearbeitung mit Generative Edit Funktionen

Samsung hängt seine KI-Ambitionen richtig hoch auf: Nicht weniger als die "Demokratisierung der mobilen KI" treibe man mit der Entwicklung und Verteilung der Galaxy KI voran, so der Konzern jüngst in einer Mittelteilung . Dafür muss die künstliche Intelligenz aber natürlich erst mal auf möglichst vielen Geräten landen. Genau das passiert jetzt mit den Galaxy-Modellen der letzten Generation.Laut dem Konzern wird die Bereitstellung auf älteren Geräten auch durch einen hybriden Ansatz, der geräte- und cloudbasierte KI kombiniert, möglich. Ab Ende März kann man auf diesem Weg folgende Galaxy-Modelle mit der Galaxy AI versorgen. Dafür wird ein neues One UI 6.1-Update ausgespielt.Auch hier formuliert der Konzern noch viel größere Pläne, die man schnell umsetzen will: "Dies ist erst der Anfang von Galaxy AI, denn wir planen, das Erlebnis bis 2024 für mehr als 100 Millionen Galaxy-Nutzer zugänglich zu machen", so TM Roh, President und Head of Mobile eXperience Business bei Samsung Electronics . Update-Nachrichten sollten also schnell für weitere Modelle folgen.Bezüglich Funktionen lernen Galaxy S23 und Co. unter anderem, Nutzer bei Gesprächen mit Formulierungshilfen und Live-Übersetzungen in 13 Sprachen zu unterstützen. Sprach- und Textübersetzungen können auch bei Telefongespräche genutzt werden. Auch Googles Circle to Search-Funktion wird auf die älteren Modelle gebracht.Die tiefe Verzahnung der KI ist auch an der Liste der weiteren Assistenten gut ersichtlich, die Samsung aufzählt. Note Assist hilft bei Notizen, Browsing Assist fast Webseiten zusammen, Transcript Assist verarbeitet Besprechungsaufzeichnungen. Dazu kommen unter "Generative Edit" eine ganze Reihe von Bildbearbeitungsfunktionen.