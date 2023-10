Android 14: Bug verhindert Zugriff auf das eigene Smartphone

Wer sein Smartphone in Kombination mit mehreren Profilen nutzt und in jüngster Vergangenheit das Update auf Android 14 installiert hat, kann womöglich nicht mehr auf seine Daten zugreifen. Ein Bug sorgt dafür, dass zahlreiche Pixel-Besitzer ausgesperrt werden.

Bislang keine Reaktion

Zusammenfassung Android 14-Update führt zu Datenzugriffsproblemen bei mehreren Profilen.

Bug sperrt zahlreiche Besitzer mehrerer Pixel-Modelle aus.

Mehrere Profile oft bei geschäftlicher und privater Nutzung.

Im schlimmsten Fall startet das Gerät nicht mehr oder setzt sich zurück.

Pixel 6, 6a, 7, 7a sowie Pixel Fold und Pixel Tablet betroffen.

Google hat bisher nicht auf das Problem reagiert oder das Update gestoppt.

Obwohl ein Großteil der Nutzer nur ein Konto auf seinem Smartphone eingerichtet haben dürfte, gibt es einige Smartphone-Besitzer, die mit mehreren Profilen arbeiten. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn das Gerät sowohl privat als auch geschäftlich verwendet wird. Google hatte Anfang Oktober das Pixel 8 präsentiert und mit der Auslieferung von Android 14 begonnen.Momentan steht die neueste Version des Google-Betriebssystems ausschließlich Pixel-Besitzern zur Verfügung. Andere Geräte haben das Update bisher nicht erhalten. Nun wurde bekannt, dass die Entwickler einen gravierenden Fehler übersehen haben. Sobald mehrere Profile auf dem Gerät angelegt wurden, kommt ein Bug zum Vorschein, der für Probleme mit der Datenspeicherung sorgt.Im besten Fall ist es lediglich nicht mehr möglich, Dateien zu speichern. Das Smartphone gibt den verfügbaren Speicherplatz mit 0 Byte an, sodass keine Fotos oder Dokumente mehr abgelegt werden können. Mit etwas Pech startet das Gerät überhaupt nicht mehr und ist in einer Endlosschleife aus Neustarts gefangen. Bei manchen Nutzern soll das Smartphone dabei automatisch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt worden sein.Neben dem Pixel 6 sind auch das Pixel 6a, 7, 7a, Fold sowie das Pixel Tablet betroffen. Im Google Issue Tracker lassen sich bereits hunderte Einträge finden. Laut Ars Technica (via Borncity ) hat der Suchmaschinenkonzern bislang nicht auf das Problem reagiert. Das fehlerhafte Update wird aktuell weiterhin verteilt.