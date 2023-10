Android 14 löst altes Pixel-Problem mit Überhitzung und Akkulaufzeit

Google ist nicht nur der Hersteller von Android , das Unternehmen aus Mountain View hat mittlerweile auch eine bedeutende Abteilung für mobile Hardware. Die Pixel-Geräte sind mittlerweile auch überaus beliebt und Besitzer aktueller Geräte können sich nun freuen.

Gute, aber auch heiße Smartphones

Die wichtigsten Features & Verbesserungen

Zusammenfassung Google ist Hersteller von Android und mobiler Hardware, darunter Pixel-Geräte.

Pixel 6 und Pixel 7 neigen zu Überhitzung und haben eine schlechte Akkulaufzeit.

Diese Probleme hängen mit den Google-eigenen Tensor-Chips zusammen.

Mit Android 14 könnte Google die Überhitzung und Akkulaufzeit-Probleme gelöst haben.

Verbesserungen wurden von Besitzern von Pixel 6, Pixel 7 und älteren Modellen bestätigt.

Google könnte den CPU-Scheduler optimiert haben, um die Auslastung der CPU-Kerne zu reduzieren.

Diese Optimierungen könnten auch bei anderen Herstellern Anwendung finden.

Wer ein Pixel 6 oder Pixel 7 in einer normalen bzw. Pro-Version besitzt, der weiß sicherlich, dass die Google-eigenen Geräte eine starke Tendenz zu Hitzeentwicklung bzw. Überhitzung haben. Dazu kommt, dass die Akkulaufzeit schlechter ist als man das denken könnte, es war und ist anzunehmen, dass diese beiden Probleme miteinander in Zusammenhang stehen.Angesichts des Umstandes, dass das Pixel 6 bereits 2021 erschienen ist, kann man gut schlussfolgern, dass das Problem bereits seit Jahren besteht. Konkret hängt das mit den Google-eigenen Tensor-Chips zusammen, die auf Samsungs 5nm-Nodes basierenden Modelle G1 und G2 (beim neuen Pixel 8 kommt der G3 zum Einsatz) haben beide eine durchaus signifikante Tendenz zum Überhitzen.Doch wie Android Police berichtet, könnte oder dürfte Google es mit Android 14 endlich in den Griff bekommen haben. Auf Reddit schreiben und bestätigen gleich mehrere Besitzer von Pixel 6 und Pixel 7, dass sich Akku- und Hitze-Verhalten beider Gerätereihen verbessert haben. Mehr als das: Auch Besitzer älterer Google-Smartphones wie dem Pixel 5a geben an, dass sich dieses Verhalten mit der neuesten Android-Version verbessert habe.Der Zusammenhang zwischen Chip-Überhitzung und Akkulaufzeit ist natürlich kein Zufall, denn die Batterie leidet, wenn die CPU hart "arbeiten" muss. Offiziell finden sich hierzu zwar keine Hinweise in der Dokumentation zu Android 14 und/oder den Pixel-Geräten, laut Android Police sei es aber möglich, dass das Unternehmen den CPU-Scheduler optimiert hat, um die Auslastung der großen CPU-Kerne zu reduzieren.Wie erwähnt betrifft das vor allem aktuelle, aber auch etwas ältere Pixel-Geräte, es ist deshalb auch denkbar, dass diese oder vergleichbare Optimierungen auch bei anderen Herstellern ankommen.