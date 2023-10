Nach acht Beta-Versionen scheint Samsung die Arbeiten an der neuen One UI 6 langsam aber sicher abzuschließen. Das auf Android 14 basierende Update für diverse Galaxy-Smartphones wurde in seiner finalen Fassung bereits auf den Servern der Südkoreaner entdeckt.

Der letzte Feinschliff vor dem Start

Wann startet das One UI 6- und Android 14-Update?

Samsung One UI 6: Diese Geräte erhalten das Update Familie Modelle Galaxy S S23, S23+, S23 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21 FE, S21+, S21 Ultra Galaxy Z Fold 5, Fold 4, Fold 3, Flip 5, Flip 4, Flip 3 Galaxy A A73, A72, A54, A53, A52, A34, A33, A24, A23, A14, A13, A04s Galaxy M M54, M53 5G, M33 5G, M23 Galaxy F F54, F23, F14 5G Galaxy Xcover Xcover 6 Pro Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+, S8, S8+, S8 Ultra

Welche Neuerungen bietet das Update?

Samsungs Entwicklerteam schickt sich an, um Besitzer der Galaxy S23-Familie schnellstmöglich mit dem neuen Android 14 und der aktualisieren One UI 6 (Oberfläche) zu beliefern. In den letzten Tagen wurden nicht nur gleich zwei Beta-Versionen veröffentlicht, es zeigen sich zudem erste Anzeichen für die Fertigstellung.Wie Tarun Vats auf Twitter/X berichtet (via SamMobile ), lagert Samsung auf seinen Testservern bereits das sogenannte Stable-Build von One UI 6 und somit das finale Update auf Android 14. Darauf deutet unter anderem die Endung "BWJG" in den veröffentlichten Builds hin (z.B. S918BXXU3BWJG). Entsprechend scheint die aktuell verfügbare achte Beta die vorerst letzte Vorabfassung vor dem offiziellen Rollout der neuen Firmware zu sein.Die Chancen stehen gut, dass Samsung die breite Verteilung von One UI 6 und Android 14 noch im Oktober startet oder zumindest offiziell ankündigt. Vorrangig werden sich die Südkoreaner auf das zeitnahe Update der Modelle Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra konzentrieren. Weitere Smartphones der Galaxy S-Serie, die Fold- und Flip-Exoten sowie die wichtigsten Geräte der Einsteiger- und Mittelklasse dürften ebenfalls in diesem Jahr versorgt werden.Ein offizieller Zeitplan wurde von Samsung bisher nicht veröffentlicht. Bleibt der Hersteller seinen Prinzipien treu, dürfte man die Galaxy-Community allerdings in den kommenden Tagen - spätestens jedoch zum Start der Verteilung für das Galaxy S23 - über das weitere Vorgehen informieren. Immerhin steht schon jetzt fest, welche Geräte mit dem Android 14-Update rechnen können.Zu den Highlights der Aktualisierung zählen ein direkter Zugriff auf die gesamte Schnellauswahl, klarere Symbolbeschriftungen auf dem Startbildschirm, die Einführung der Schriftart "One UI Sans" und überarbeitete Pop-up-Fenster. Weiterhin können Nutzer sich auf neue Emoji-Designs, eine überarbeitete Kamera-Anwendung, erweiterte Features in der Galerie und dem Foto-Editor sowie Updates in Apps wie Wetter, Health und Kalender freuen.