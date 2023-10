Microsoft-CEO nennt Windows Phone-Aus 'größten strategischen Fehler'

Microsoft hat gerade seine Geschäftszahlen vorgestellt und diese waren wieder einmal so gut, dass es CEO Satya Nadella leicht gefallen sein dürfte, über Fehler der Vergangenheit zu sprechen. Denn als solchen bezeichnete Nadella die Entscheidung zum Aus von Windows Phone

Zusammenfassung Satya Nadella bezeichnet Aus von Windows Phone als Fehler

Viele Jahre lang versucht der Redmonder Konzern , sich neben iOS und Android als dritte Kraft im Mobilgeschäft zu etablieren. Windows Phone und später Windows 10 Mobile fanden zwar treue Anhänger und machten auch einiges richtig (aber auch so manches falsch), letztlich zog Microsoft jedoch den Stecker.Fans waren damals enttäuscht und nun hat auch Satya Nadella in einem Interview mit Business Insider zugegeben, dass die damalige zur Abkehr des Unternehmens vom mobilen Bereich vermutlich nicht die beste Entscheidung seiner Karriere bzw. als Microsoft-Chef war.Nadella: "Die Entscheidung, über die viele Leute sprechen - und eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich getroffen habe, als ich CEO wurde - war unser Ausstieg aus dem, was ich als Mobiltelefon bezeichnen möchte, wie es damals definiert wurde. Im Nachhinein denke ich, dass es Möglichkeiten gegeben hätte, die Kategorie der Computer zwischen PCs, Tablets und Telefonen neu zu erfinden."Grundsätzlich sagte er zum Thema "größter Fehler", dass er wünschte, dass er nur einer gewesen wäre: Seine größten hätten aber stets mit Menschen zu tun gehabt, so der CEO des Redmonder Konzerns: "Die Pflege der Kultur und das Einhalten von Standards als Führungskraft wird zum wichtigsten Punkt. Denn jeder kann den Unterschied zwischen dem, was du sagst, und dem, was du tust, spüren. Im Laufe der Jahre habe ich manchmal etwas gesagt, es aber nicht wirklich gemeint."Das Interview deckt eine ganze Reihe an Punkten ab, das wohl zentralste Thema sind aber KI und die Bemühungen sowie Investitionen, die Microsoft auf diesem Gebiet derzeit tätigt. KI sei die "größte Chance", die der Konzern dieser Tage hat und diese will Microsoft auch so weit wie nur möglich ergreifen, so Nadella.