Microsoft-CEO Nadella: Sprachassistenten "sind alle strohdumm"

Vor Jahren noch wurden Sprachassistenten wie Siri, Alexa, Google Assistant und Cortana als "Next Big Thing" angepriesen. In Zeiten von Chatbots mit künstlicher Intelligenz scheinen sie jetzt allerdings "dumm wie ein Stein" zu sein, wie es Microsoft-CEO Satya Nadella ausdrückt.

Die Zukunft liegt bei den Chatbots

Sprachassistenten steuern das Smart Home auf Zuruf, informieren über Termine und das Wetter und spielen Musik ab. Doch spätestens seit der Einführung smarter Chatbots (z.B. ChatGPT) und dem Beginn des darum entwickelten Hypes scheinen sie mit ihren teils kompliziert auszuführenden Befehlen zum alten Eisen zu gehören. In einem Interview mit der Financial Times (Paywall) räumt auch Satya Nadella Fehler ein.Das Urteil des Microsoft-CEO, nachdem er Sprachassistenten im Jahr 2016 noch hoch gelobt hat: "Sie sind alle strohdumm. Ob Cortana, Alexa, Google Assistant oder Siri, sie alle funktionieren einfach nicht. Wir hatten ein Produkt, das das neue Frontend für eine Menge Informationen sein sollte, das aber nicht funktionierte."Derzeit ist Microsoft in einer bequemen Position und kann es sich leisten, die vergangenen Fehler mit Cortana einzugestehen. Die Redmonder gehören zu den ersten großen IT-Unternehmen, die KI-Chatbots für Otto Normalverbraucher in ihre Dienste integrierten. Mittlerweile kann ChatGPT innerhalb der Bing-Suchmaschine verwendet werden, was dem Google-Konkurrenten neuen Aufschwung geben könnte.Es bleibt abzuwarten, wie sich Chatbots und Sprachassistenten in Zukunft kombinieren lassen, oder ob Siri, Alexa und Co. aufs Abstellgleis geschoben werden. Obwohl viele Haushalte über HomePods, Echo-Lautsprecher und Co. verfügen, scheint Nutzern selbst der grundlegende Funktionsumfang nicht immer klar zu sein. "Niemand weiß, was sie können oder nicht können. Sie wissen nicht, was sie sagen oder nicht sagen können. Die bisherigen Möglichkeiten waren einfach zu umständlich", sagt Adam Cheyer, Miterfinder von Siri.Ein Lichtblick Cheyers: "Die Chatbot-Technologie hat das Potenzial, Sprachassistenten wieder auf den Weg zum ursprünglichen Sci-Fi-Ziel zu bringen."