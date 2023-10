Mio. weniger: Das verdient Microsoft CEO Satya Nadella in diesem Jahr

Was bekommt Satya Nadella in diesem Jahr dafür, dass er bei Microsoft die Zügel in der Hand hält? Weniger als in den Jahren zuvor! Ein Gehalt von 48,5 Millionen US-Dollar bedeutet einen Rückgang um Millionen. Der Grund: Das Finanzergebnis des Konzerns stimmt nicht ganz.

Chefetage im Vergleich

Seit seiner Ernennung zum CEO im Jahr 2014 hat Satya Nadella ungefähr eine Milliarde Dollar an Finanzpaketen eingefahren. Wie The Register berichtet, geht der Lohn des Microsoft-Chefs in diesem Jahr aber das erste Mal seit drei Jahren zurück. Im letzten Jahr hatte er 54,94 Millionen Dollar erhalten, zwölf Monate zuvor standen 49,85 Millionen Dollar auf dem Gehaltszettel. Jetzt sind es 48,5 Millionen.Wie bisher auch macht den kleinsten Teil dabei das Grundgehalt von 2,5 Millionen US-Dollar aus. Dieses bleibt weiter unverändert. The Register zählt außerdem 39,23 Millionen Dollar in Aktien, 6,4 Millionen Dollar in nicht aktienbasierten Prämien und 360.000 Dollar für alle anderen Vergütungen im Geschäftsjahr 2023, die Microsoft ausschüttet."Mehr als 95 Prozent des jährlichen Vergütungsziels von Nadella sind leistungsabhängig und 70 Prozent des jährlichen Baranreizes hängen von der Erfüllung vorher festgelegter Finanzkennzahlen ab", so The Register zur zugrundeliegenden Vergütungs-Struktur. In diesem Jahr konnte der CEO die operativen Ergebnisse zwar übertreffen, verfehlte aber sein Ziel für die finanziellen Ergebnisse. Nadella erreichte "85,5 Prozent der gesetzten Ziele" und kommt so auf 48,5 Millionen US-Dollar Lohn.Der Bericht liefert auch noch Zahlen zu den Gehältern anderer Mitglieder der Microsoft-Führungsspitze. CFO Amy Hood wurde mit 19,9 Millionen Dollar entlohnt, der oberste Vertriebsleiter Judson Althoff erhielt 16,2 Millionen Dollar. Für Präsident Brad Smith gab es in diesem Jahr 18,1 Millionen Dollar.