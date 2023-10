"Megadeal" zwischen Microsoft und Amazon soll in Vorbereitung sein

Microsoft und Amazon sind vor allem im Cloud-Bereich Konkurrenten und dennoch könnte es genau da eine Zusammenarbeit geben. Denn offenbar plant Amazon, beim Nachbarn aus Redmond Produktivitätstools im Wert von einer Milliarde Dollar zu bestellen.

Amazon und Microsoft: Nachbarn und Rivalen

Zusammenfassung Amazon plant, Microsoft 365 im Wert von 1 Mrd. Dollar zu bestellen.

Microsoft und Amazon sind Konkurrenten im Cloud-Bereich.

Amazon plant, über 1 Million Lizenzen zu sichern.

Der Umstieg auf die Cloud-Version könnte Amazon langfristig binden.

Die technische Umstellung soll im November beginnen.

Für Microsoft wäre der Deal finanziell und symbolisch bedeutend.

Azure gegen AWS, Microsoft gegen Amazon: Das ist im Cloud-Bereich das Duell an der Spitze, die beiden Konzerne aus Seattle bzw. dem Vorort Redmond sind hier mehr oder weniger erbitterte Rivalen. Microsoft hat allerdings einen Vorteil: Denn man bietet nicht nur die Cloud-Infrastruktur an, sondern auch die sowohl für Endanwender als auch Unternehmen interessante Software.Gemeint ist hier vor allem Microsoft 365 , also das Cloud-basierte Software-Paket, das vor allem die Office-Anwendungen beinhaltet. Und genau hier möchte Medienberichten zufolge Amazon zugreifen. Konkret geht es um einen "Megadeal" in Höhe von einer Milliarde Dollar.Laut einem Bericht von Insider , das sich auf interne Dokumente sowie eine mit der Angelegenheit vertraute Person beruft, hat der Online-Händler für die nächsten fünf Jahre mehr als eine Milliarde Dollar vorgesehen, um sich damit mehr als eine Million Microsoft 365-Lizenzen zu sichern.Amazon setzt schon jetzt auf Offline-Versionen von Office, ein Umstieg auf die Cloud-Variante der Suite würde den E-Commerce-Riesen wohl auch länger als fünf Jahre an Microsoft binden. Die Pläne sind bisher nicht bestätigt worden, die (technische) Umstellung soll aber im November beginnen - das wäre dann wohl auch der Zeitpunkt für die Bekanntgabe des Deals.Für Microsoft wäre das Geschäft nicht nur finanziell, sondern auch symbolisch von enormer Bedeutung. Denn Amazon würde damit direkt auf die Cloud-Infrastruktur des Konkurrenten zugreifen. Laut Insider war ein weiterer Grund, dass Amazon mit der Umstellung gewartet hat, die Sorge, firmeninterne Daten beim Konkurrenten zu speichern.