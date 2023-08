Windows 365 Switch: Microsoft startet öffentliche Preview-Phase

Microsoft hat die öffentliche Preview-Phase für Windows 365 Switch eingeläutet. Dahinter verbirgt sich eine neue Idee für Microsofts Cloud-PC : Nutzer können mit Windows 365 Switch vom lokalen Desktop zum Cloud-PC wechseln und andersherum.

Schneller Wechsel vom Desktop zur Cloud

Windows 365: Hybrid Windows "für eine hybride Welt"

Voraussetzungen für Windows 365 Switch

Ein Windows 11-basierter Endpunkt (Windows 11 Pro und Enterprise werden derzeit unterstützt)

Anmeldung zum Windows-Insider-Programm (Beta-Kanal)

Eine Windows 365 Cloud PC-Lizenz

Zusammenfassung Microsoft startet öffentliche Preview-Phase von Windows 365 Switch

Wechsel zwischen lokalem Desktop und Cloud-PC möglich

Nutzung von Tastaturbefehlen und Mausklick oder Wischgeste

Windows 365 App (Version 1.3.177.0 oder neuer) herunterladen

Umschaltfunktion über Task-View-Funktion oder Windows 365-App

Vorgestellt hatte Microsoft das Angebot für den Cloud-PC bereits vor längerer Zeit. Im Juni hatte der Konzern dann ein Konzept gezeigt, wie Windows 365-Anwender quasi fließende Übergänge vom lokalen PC zum Cloud-PC nutzen können Dabei werden die gleichen Tastaturbefehle verwendet, an die die Benutzer gewöhnt sind, und der Übergang kann mit einem einfachen Mausklick oder einer Wischgeste erfolgen.Dazu startet jetzt die öffentliche Vorschau für Windows 365 Switch. Näheres dazu erfährt man in der TechCommunity Laut Microsoft ist diese Wechsel-Option ein Vorteil für BYOD-Szenarien (Bring Your Device). Die Möglichkeit, einfach von einem persönlichen Gerät zu einem sicheren, unternehmenseigenen Cloud-PC zu wechseln, bietet "Flexibilität, Sicherheit und Seelenfrieden". Unternehmensdaten liegen sicher in der Cloud und das Gerät, mit dem gearbeitet wird, speichert keine sensiblen Daten.Microsoft hat bestimmte Kriterien für die Nutzung von Windows 365 Switch festgelegt:Wer diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Windows 365 App (Version 1.3.177.0 oder neuer), aus dem Microsoft Store herunterladen. Nach der Installation der Windows 365 App dauert es in der Regel ein paar Stunden, bis die Umschaltfunktion vollständig aktiviert ist.Anschließend kann die Umschaltfunktion entweder über die Task-View-Funktion neben der Schaltfläche "Suchen" in der Windows 11-Taskleiste oder über die Windows 365-App aufgerufen werden.