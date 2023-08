Microsoft 365-App: Neue Funktionen für Windows, Android und iOS

Die Microsoft 365-App für Windows und mobile Betriebssysteme erhält ein Update. Neue Vorlagen, aktualisierte Browser-Erweiterungen für Edge und Chrome, Widgets und Shortcuts sollen die ehemalige Office-App als Anlaufstelle für Word, Excel und Co. attraktiver machen.

Microsoft

Für Windows: Neue Vorlagen und Browser-Addons

Für iOS und Android: Neue Widgets und Clipper-Tools

Verfügbarkeit der neuen Updates

Zusammenfassung Update für Microsoft 365-App: Neue Vorlagen, Erweiterungen und Widgets.

Windows-Änderungen: Schnellstart für Microsoft Designer und Clipchamp.

Browser-Erweiterung: Zugriff auf kürzlich bearbeitete Dokumente, OneDrive.

Mobile Updates: Neue Widgets für iOS, Clipper-Feature für Android.

Designer-Shortcut nur für englischsprachige Windows-Versionen verfügbar.

Keine regionalen Beschränkungen für Edge und Chrome-Erweiterungen.

Schrittweiser Rollout der Clipper-Integration auf Android.

Microsoft 365 Download: iOS, Android, Chrome, Edge und Windows

Unter Windows und im Web haben die Redmonder kleine Änderungen an der Microsoft 365-App vorgenommen. So beinhaltet die Programm­auswahl im zentralen Punkt "Neu erstellen" ab sofort Schnellstart-Optionen für Microsoft Designer und Clipchamp. Die beiden Apps sind bekannt für schnell erstellbare Grafikdesigns und Videos auf Basis diverser Vorlagen.Darüber hinaus wird die Microsoft 365 Browser-Erweiterung für Edge und Chrome aktualisiert. Sie bietet nun nicht mehr nur Zugriff auf gängige Office-Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint und Co., sondern zudem eine Ansicht für zuletzt bearbeitete Dokumente und einen Shortcut für OneDrive-Uploads. Sämtliche Aktivitäten innerhalb der Erweiterung führen allerdings nicht in die Desktop-, sondern in die Web-Apps der jeweiligen Programme.Im gleichen Atemzug aktualisiert das Unternehmen die mobilen Microsoft 365-Apps für Apple iOS und Google Android . iPhone-Besitzer können nach dem Update auf eine Reihe neuer Widgets für den Home-Bildschirm (engl. Home Screen) und die "Heute-Ansicht" zugreifen. Über diese können Office-Apps schneller geöffnet und etwa das Scannen von Dokumenten, QR-Codes und Co. beschleunigt werden. Zusätzlich arbeitet Microsoft bereits an neuen Widgets für den iPhone-Sperrbildschirm.Nutzer von Android-Smartphones erhalten derweil eine neue Integration des Clipper-Features. Mit ihm können Texte und Bilder aus Webseiten und Apps auf Knopfdruck extrahiert und für eine spätere Verwendung oder Bearbeitung gespeichert werden. Die aktualisierte Microsoft 365-App sorgt dafür, dass der Clipper wahlweise fest im Menü für Benachrichtigungen angepinnt wird oder als dauerhaftes, schwebendes Symbol am Seitenrand zur Verfügung steht.Die Redmonder geben in ihrem Blog-Beitrag an, dass die neue Clipchamp-Kachel innerhalb der Microsoft 365-App für Windows weltweit zur Verfügung steht, der Designer-Shortcut hingegen nur in englischsprachigen Versionen.Für die Microsoft Edge- und Google Chrome-Er­wei­te­run­gen bestehen hin­ge­gen keine regionalen Ein­schrän­kun­gen und auch die Apple iOS-Neuheiten sind sofort verfügbar. Die Clipper-Integration für Google Android allerdings wird schrittweise ausgerollt und ist generell nicht auf Geräten mit Android-Ar­beits­pro­fil verfügbar. Der Rollout kann somit einige Wochen in Anspruch nehmen.