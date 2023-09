Neue Funktionen: Microsoft verbessert MS 365 Basic-Tarif ab Oktober

Microsoft hat angekündigt, schon in Kürze das Microsoft 365-Basic-Abonnement aufzuwerten. Dazu bekommt vor allem OneDrive neue Extras, die bisher nur in den teureren Abo-Plänen Single und Family enthalten waren.

Startschuss am 12. Oktober

Der Microsoft 365-Basic-Tarif kostet 2 Euro im Monat oder 20 Euro im Jahr. Bisher ist dieser Einsteigertarif gegenüber den regulären Microsoft 365 Single- oder Family-Angeboten deutlich abgespeckt, was nützliche Extras und Funktionen betrifft - doch das wird sich zum 12. Oktober ändern (via Dr. Windows ).Denn wie Microsoft jetzt angekündigt hat, bekommt sich der MS 365 Basic wichtige Schutzfunktionen und Erweiterungen. Alle Verbesserungen betreffen OneDrive. Dazu gehört, das es eine Ransomware-Erkennung und eine damit verbundene neue Wiederherstellung-Funktion geben wird, die bei infizierten Dateien hilft. Zusätzlich erweitert Microsoft auch die grundlegende Wiederherstellung von Dateien, falls man auf ältere oder gelöschte Daten zurückgreifen muss.Zu weiteren Sicherheitsfunktionen gehört das Anheben der Zahl der persönlichen Daten-Tresore. Bisher waren diese limitiert, ab dem 12. Oktober kann man so viele Tresore anlegen, wie man möchte.Die dritte große Verbesserung betrifft Freigaben. Dazu lassen sich Freigabe-Links neu auch im Basic-Plan mit einem Passwort schützen. Zudem können Freigabe-Links zu einzelnen Dateien und zu Ordnern mit einem Verfallsdatum versehen werden. Nutzer müssen übrigens nichts machen, außer abzuwarten. Wer bereits den Basic-Plan abonniert hat, erhält automatisch das Upgrade der neuen Funktionen.Laut dem Konzern werden die neuen Features ab dem 12. Oktober freigegeben. Microsoft bietet den Basic-Tarif seit Anfang 2023 an . Er zielt auf Nutzer, die vor allem mehr Online-Speicher benötigen als bei dem kostenlosen Angebot, und mit den Web-Versionen von Word, Excel , PowerPoint, OneNote, OneDrive und anderen MS-Apps auskommen.Auch die anderen Pläne des MS 365-Abos werden aufgewertet. Microsoft fügt dort erweiterte Sicherheitsfunktionen hinzu, die im Hintergrund laufen. Weitere Informationen dazu und die generelle Ankündigung der Änderungen findet man im Microsoft 365-Blog