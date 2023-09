Microsoft 365 Ausfall: Zugriff auf Web-Apps wieder eingeschränkt

Microsoft hat erneut massive Probleme mit dem Microsoft 365-Service . Es handelt sich scheinbar um einen Ausfall, der weltweit den Zugriff auf Webanwendungen wie Outlook, Excel Online und andere Dienste blockiert.

Viele Störungsmeldungen für Outlook

Liste der betroffenen Dienste

Zusammenfassung Massive Ausfälle bei Microsoft 365-Service weltweit

Probleme betreffen Webanwendungen wie Excel Online und Outlook

Störungen auch bei Office und OneDrive gemeldet

Microsoft hat sich noch nicht zu den Problemen geäußert

Trotz Ausfällen behauptet Microsoft-Dienststatus, alle Dienste laufen normal

Betroffen sind gesamte Microsoft 365-Suite, Exchange Online, Teams

Nutzerprobleme umfassen Schwierigkeiten beim Senden/Empfangen von E-Mails, Anmelden, Speichern

Das geht aus diversen Nutzermeldungen hervor. Auf der Seite Downdetector lässt sich der plötzlich massive Anstieg an Nutzerbeschwerden deutlich erkennen. Die meisten Störungsmeldungen gab es dabei für Outlook.Laut dem Bericht des Online-Magazins Windows Central gibt es auch Einschränkungen bei Office und OneDrive. Microsoft hat sich bislang nicht zu den Problemen geäußert. Bei X/Twitter ist es beim Account des Microsoft 465-Services allerdings auch schon seit Monaten still.Auf der Seite zum Dienststatus von Microsoft 365 heißt es, dass alle Dienste normal laufen, obwohl es weiterhin Berichte über Ausfälle gibt. Vor allem in den sozialen Netzwerken und in den einschlägigen Foren liest man von Problemen. Windows Central vermutet allerdings, dass es bereits einen Fix gibt und die Angebote jetzt für mehr Menschen wieder reibungslos laufen, als das es Fehlermeldungen gibt.Die Liste der betroffenen Dienste umfasst laut den Betroffenen die gesamte Microsoft 365-Suite, Exchange Online, SharePoint Online, Yammer Enterprise, Planner, Microsoft Teams und Microsoft 365 für das Web.Berichten zufolge haben einige Kunden Probleme beim Senden und Empfangen von E-Mails, beim Anmelden zum Microsoft-Konto und beim Speichern in den Apps. Nutzer können keine Web-Apps in Microsoft 365 anzeigen oder darauf zugreifen. Einige Betroffene melden, dass sie entsprechende Fehlermeldungen zu sehen bekommen, bei anderen bleiben die Anzeigen der Web-Apps einfach leer.Bis es dazu etwas Neues gibt, wird man sich gedulden müssen.