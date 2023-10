Microsoft 365 Roadmap: Viele neue Features für Teams und OneDrive

Der Redmonder Konzern spendiert seinen in Zusammenhang mit Office stehenden Diensten und Anwendungen immer wieder neue Funktionen und wer vorab wissen will, was hier geplant ist, der sollte regelmäßig einen Blick auf die Microsoft 365 Roadmap werfen. So wie jetzt.

Microsoft Teams und OneDrive

Teams Rooms

Neue Shortcuts

Mehr Leistung für OneDrive

iCloud für Outlook

Zusammenfassung Microsoft aktualisiert Office-Dienste und -Anwendungen regelmäßig

Microsoft Teams und OneDrive sind wichtige Online-Arbeitswerkzeuge

Microsoft 365 Roadmap gibt Ausblick auf kommende Neuerungen

Neue Features für Teams inklusive "Town Hall"-Meetings und VR-Funktion Microsoft Mesh

Teams erhält neue Tastatur-Shortcuts für Anrufe

OneDrive plant Verbesserungen bei Offline-Funktionen und Performance

Unterstützung von iCloud-Konten in Microsofts Mail-Anwendung

Microsoft Teams und OneDrive sind zwei immer wichtige Werkzeuge in unserem Online-basierten Leben bzw. Arbeiten. Teams dient natürlich zur Kommunikation, OneDrive stellt nicht nur die Basis für das Speichern und Teilen von Dateien für die persönliche Nutzung dar, es bildet auch ein Fundament für so manchen Microsoft-Dienst, darunter Teams.Wie erwähnt bekommt man auf der Microsoft 365 Roadmap einen Ausblick auf die kommenden Neuerungen und laut Neowin war diese Seite zuletzt besonders aktiv. Denn es sind dort zahlreiche neue Features aufgetaucht, vor allem Teams-Nutzer können sich auf diverse Neuerungen freuen. Bereits länger bekannt ist, dass am 5. Oktober ein "Town Hall"-Feature starten wird, hier können besonders große virtuelle Meetings veranstaltet werden. Außerdem startet demnächst Microsoft Mesh, das ist eine VR-Funktion, um per 3D-Avatars in Teams chatten zu können.Aktuell kommen zwei etwas kleinere Neuerungen dazu: Einerseits kommt im November "Teams Rooms auf Windows kann jetzt als Teilnehmer an einer Live-Veranstaltung mitmachen und das Streaming-Erlebnis verfolgen" dazu, andererseits bekommt Teams neue Tastatur-Shortcuts für Anrufe.Zum zweitgenannten Punkt schreibt Microsoft : "Wir ändern die Tastenkombinationen, die zum Einleiten von Anrufen in Teams verwendet werden, um sie von anderen häufig verwendeten Tastenkombinationen zu unterscheiden und versehentliche Anrufe zu vermeiden. Die neuen Tastenkombinationen für Windows werden sein: Alt + Shift + A, um Audioanrufe zu initiieren, Alt + Shift + V für Videoanrufe. Für MacOs lauten die neuen Tastenkombinationen: Option + Shift + A, um Audioanrufe zu starten, Option + Shift + V für Videoanrufe."Für OneDrive wurden vor kurzem neue Offline-Funktionalitäten bekannt gegeben, doch der Cloud-Speicher der Redmonder soll auch in Sachen Performance verbessert werden. Hierzu kündigt die Roadmap Folgendes an: "Diese Funktion sorgt für schnellere Seitenladezeiten, wenn du OneDrive for Web oder die Dateien-App in Teams verwendest, unabhängig von deiner Netzwerkgeschwindigkeit. Der Bildschirm wird schneller geladen, sortiert, gefiltert, Dateien verschoben und umbenannt. Dieser Geschwindigkeitszuwachs wird dadurch ermöglicht, dass die Metadaten der Dateien im lokalen Cache deines Geräts gespeichert werden, anstatt sie vom Cloud-Dienst abzurufen."Eine kleine, aber für so manchen Mac-Nutzer sicherlich sinnvolle Ergänzung ist die Unterstützung von iCloud-Accounts in der Mail-Anwendung von Microsoft: "Nutzer mit iCloud-Konten können diese jetzt zum neuen Outlook für Windows hinzufügen."