Microsoft darf Activision übernehmen, UK hat offizielles OK gegeben

Es ist zu diesem Zeitpunkt alles andere als eine Überraschung, dennoch ist der heutige Tag ein historischer. Denn die britische Wett­be­werbs­be­hörde Competition and Markets Authority (CMA) hat dem neuen Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard zugestimmt.

CMA gibt OK nach Verkauf der Cloud-Rechte an Ubisoft

Übernahme nun möglich

Zusammenfassung Britische CMA genehmigt Microsoft-Activision-Blizzard-Deal

Microsoft verkauft Cloud-Gaming-Geschäft in Großbritannien an Ubisoft

CMA hat das Geschäft erneut geprüft und nun genehmigt

CMA-Chefin Cardell sieht das als großen Erfolg für den Wettbewerb

Trotz Berufung der FTC steht Übernahme nichts mehr im Weg

Konkret hat sich Microsoft bereiterklärt, sein Cloud-Gaming-Geschäft in Großbritannien an Ubisoft zu verkaufen. Das genügte der CMA, um dem Geschäft nach der ursprünglichen Verweigerung die Zustimmung zu erteilen. Dann könnte und dürfte der Redmonder Konzern die Übernahme heute oder in den nächsten Tagen abschließen.Die CMA schreibt in einer Mitteilung, dass sich Microsoft bereiterklärt habe, die Cloud-Streaming-Rechte für alle PC- und Konsoleninhalte von Activision, die in den nächsten 15 Jahren produziert werden, in die Hände "eines starken und unabhängigen Konkurrenten" zu legen. Dieser, also Ubisoft, habe "ehrgeizige Pläne", neue Möglichkeiten für den Zugang zu diesen Inhalten anzubieten.Die CMA weiter: "Infolge dieses Zugeständnisses stimmte die CMA zu, das Geschäft erneut zu prüfen und leitete im August eine neue Untersuchung ein. Diese Untersuchung wurde heute abgeschlossen, und die CMA hat die Transaktion im engeren Sinne genehmigt."CMA-Chefin Sarah Cardell feierte das als großen Erfolg ihrer Behörde: "Mit dem Verkauf der Cloud-Streaming-Rechte von Activision an Ubisoft haben wir dafür gesorgt, dass Microsoft diesen wichtigen und sich schnell entwickelnden Markt nicht im Würgegriff hat. Mit dem Wachstum des Cloud-Gaming-Marktes wird dieses Eingreifen sicherstellen, dass die Menschen wettbewerbsfähigere Preise, bessere Dienstleistungen und eine größere Auswahl erhalten. Wir sind die einzige Wettbewerbsbehörde weltweit, die dieses Ergebnis erzielt hat."Brad Smith, Vice Chair und President von Microsoft, zeigte sich ebenfalls erfreut in einem Statement auf Twitter: "Wir sind dankbar für die gründliche Prüfung und die heutige Entscheidung der CMA. Wir haben nun die letzte regulatorische Hürde genommen, um diese Übernahme abzuschließen, von der wir glauben, dass sie den Spielerinnen und Spielern und der Gaming-Industrie weltweit zugutekommen wird."Wie erwähnt, steht einer Übernahme nichts mehr im Wege. Zwar ist die US-amerikanische Federal Trade Commission in Berufung gegangen (eine Entscheidung soll im Dezember folgen), allerdings hat die FTC hier keine einstweilige Verfügung erwirken können, weshalb Microsoft nichts mehr daran hindert, die Übernahme durchzuziehen.