Runderneuert: Microsoft Store im Web präsentiert sich im neuen Design

Microsoft hat den App-Store rundum erneuert. Die Website des Stores erhielt ein neues Design, das nun der Windows 11-App ähnlich sieht. Zudem gibt es Update für die Store-App, aber zunächst nur für Windows Insider.

Frisches Design für die Microsoft Store-Website

Neues in der Desktop-App

Zusammenfassung Microsoft hat den App-Store komplett überarbeitet

Neues Design der Website ähnelt Windows 11-App

Update für Store-App, vorerst nur für Windows Insider

Microsoft-Entwickler Judah Gabriel kündigt Redesign an

Neue Webseite erstellt mit verschiedenen Webkomponenten-Tools

Verbesserungen der Desktop-App, inklusive Instant Games-Funktion

Neue Windows-Lizenzseite für bessere Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins Neowin hervor . Microsoft selbst hat bisher dazu noch recht wenig verraten, es gibt nur ein paar Informationen bei X/Twitter.Die augenscheinlichste Änderung ist das neue, frische Design für die Microsoft Store-Website. Dort hat nun die Design-Sprache von Windows 11 Einzug gehalten. Besucht man die Startseite, wird man von Karten begrüßt, die Anwendungen, Filme und Spiele anteasern und sich per Klick weiterschalten lassen.Microsoft-Entwickler Judah Gabriel hat das Redesign bei X angekündigt und bestätigt, dass man nun den Startschuss für die Einführung der neuen Microsoft Store-Website gegeben hat.Er erwähnte, dass der Store nun mit einer Reihe von verschiedenen Webkomponenten-Tools erstellt wurde, unter anderem von Lit, Shoelace, Vite und der PWABuilder-Vorlage für die Erstellung von progressiven Web-Apps. Die alte Version der Microsoft-Store-Site verwendete laut Gabriel eine "React-Codebasis, die auf einem veralteten UI-Framework aufbaut".Die neue Seite hat eine "durchdachte Oberfläche, einfachere Möglichkeiten, neue Apps zu entdecken, und einen modernen Web-Tech-Stack".Die Microsoft Store-Desktop-App hatte bereits in einige Aktualisierungen erhalten, darunter eine Instant Games-Funktion, mit der man Gelegenheitsspiele direkt in der App spielen kann, ohne sie herunterladen zu müssen. Nun starten weitere Verbesserungen für Insider. Dazu gehört eine neue Windows-Lizenzseite, die nun ebenfalls besser an das Windows 1-Design angepasst ist. Die Seiten bieten nun zudem Vergleichstabellen zwischen den Windows-Editionen, um die Auswahl der am besten geeigneten Lizenz zu erleichtern. Weitere Details werden im Windows Blog verraten