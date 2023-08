Microsoft Store lässt Entwickler Progressive Web Apps gratis einstellen

Progressive Web Apps, kurz PWAs, können jetzt für eine begrenzte Zeit kostenlos im Microsoft Store veröffentlicht werden. Das hat der Konzern angekündigt und verzichtet damit bis zum 15. September auf die Developer-Gebühr.

Neue Initiative für Entwickler

Bedingungen

Sie müssen eine PWA besitzen, die installierbar ist, alle erforderlichen Manifestfelder enthält und mindestens zwei Desktop-Erweiterungen implementiert

Sie müssen in einem Land oder einer Region leben, in der das Windows-Programm im Partner Center angeboten wird. Die vollständige Liste der Länder finden Sie hier

Sie verfügen über ein gültiges Microsoft-Konto, mit dem Sie sich für das Microsoft Store on Windows-Entwicklerkonto anmelden können

Sie haben kein bestehendes Microsoft Store on Windows-Konto für Entwickler/Publisher

Verwenden Sie den Store Token, um innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zusendung des Tokens durch Microsoft ein Microsoft Store on Windows-Entwicklerkonto zu erstellen, und zwar mit demselben Microsoft-Konto, das Sie zur Anmeldung hier verwendet haben

Planen Sie die Veröffentlichung einer Anwendung im Store in diesem Kalenderjahr (vor dem 31.12.2023 um Mitternacht Pacific Standard Time)

So ist es jetzt in einem Blog-Beitrag von Microsoft zu lesen . Microsoft hatte zuvor bereits eine Initiative gestartet, bei der der Konzern mit Open Web Docs zusammenarbeitet, um die Dokumentation zur Entwicklung progressiver Web Apps auf der MDN-Website zu aktualisieren. Die meisten dieser Dokumente waren seit Jahren nicht mehr angefasst worden.Nun wird man im Rahmen dieser Partnerschaft die PWAs pushen. PWA-Entwickler können sich jetzt bewerben.Microsoft wird es ihnen ermöglichen, Apps kostenlos im Microsoft Store zu veröffentlichen. Das Unternehmen arbeitet mit dem PWABuilder-Team zusammen, das Tools entwickelt hat, die es Entwicklern erleichtern, eine Web-App in eine PWA zu verwandeln. In dem Blogpost erklärte Microsoft , dass ab sofort bis zum 15. September ausgewählte Entwickler, deren Apps bestimmte Anforderungen erfüllen, ein Token erhalten können.Mit diesem Token ist dann die Übermittlung an den Microsoft Store kostenlos möglich. Normalerweise beträgt die Gebühr für die Registrierung eines Microsoft Store-Kontos rund 19 Dollar.Laut Microsoft müssen die Apps folgende Anforderungen erfüllen: