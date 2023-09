Microsoft gibt neue Outlook-App zum Download für alle Nutzer frei

Microsofts neue Outlook App für Windows ist fertiggestellt. Mit der Ankündigung für das bevorstehende Update auf Windows 11 23H2 hat der Konzern jetzt auch die finale Freigabe für die Outlook App erteilt, wer möchte, kann jetzt also wechseln.

Outlook-App im Store verfügbar

Neue App als Ersatz

Zeitplan für den Umstieg

Die App steht ab sofort für alle Nutzer im Microsoft Store zum Download bereit . Wer möchte, kann also schon jetzt auf die neue Outlook App wechseln. Mindestvoraussetzung ist Windows 10 ab der Buildnummer 17763 (das entspricht Windows 10 Version 1809 und neuer).Mit Windows 11 Version 23H2 wird die App im übrigen automatisch installiert, und wird ab dem Herbst-Update dann regulär vorinstalliert. Einige der Funktionen der neuen App setzen ein Microsoft 365-Abo voraus. Dazu gehört das KI-unterstützte Schreiben von E-Mails.In der App-Beschreibung im Store kündigt Microsoft auch gleich den Wechsel im Jahr 2024 an:"Das neue Outlook für Windows ist eine erstklassige E-Mail-Erfahrung, die für alle Benutzer von Windows kostenlos ist. Verbinden und koordinieren Sie ganz einfach Ihre persönlichen und geschäftlichen E-Mail-Konten und Kalender in einer App. Schreiben Sie klare, präzise E-Mails, und erhalten Sie intelligente Vorschläge mit integrierter KI. Hängen Sie wichtige Dokumente und Fotos nahtlos an jede Notiz an. Mit dem neuen Outlook für Windows können Sie kostenlos den Überblick behalten. Diese App ersetzt die Windows Mail-, Kalender- und Personen-Apps ab 2024."Die Testphase für die App ging bereist im September 2022 in die heiße Phase - es war im Grunde schon lange überfällig, dass Microsoft die App nun für alle Nutzer zur Verfügung stellt. Das neue Outlook für Windows startet allerdings erst einmal nur für allen private Microsoft-Konten. Wer Unternehmenskunde ist, kann weiterhin die App in der Beta-Phase testen.Microsoft hatte erst vor Kurzem den offiziellen Zeitplan für die Umstellung bekannt gegeben. So wird es eine mehrjährige "Opt-Out"-Phase geben, in der das alte Outlook eingestellt und dann schließlich ganz von der neuen PWA-Version ersetzt wird. Es bleibt aber noch viel Zeit bis dahin. Die aktuelle Version soll bis zum Jahr 2026 eingestellt werden , das sind also noch mindestens zwei Jahre und drei Monate.