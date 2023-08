Zweiter Versuch: Microsoft kündigt Ende vom Xbox 360-Store an

Microsoft hatte Anfang des Jahres bereits die Einstellung des Xbox 360-Stores angekündigt, dann das Ganze aber als ein "Versehen" abgetan und war zurückgerudert . Nun gibt es eine erneute Schließungsankündigung.

Xbox 360-Store wird am 29. Juli 2024 abgeschaltet

In einem umfangreichen Blogbeitrag erklärt Microsoft jetzt, dass man einen Teil des Xbox 360-Supports aufgeben wird. Bis dahin ist aber noch etwas Zeit.Die Produktion der Xbox 360-Spielekonsole selbst wurde bereits im Jahr 2016 eingestellt. Nun gab das Unternehmen bekannt, dass der Xbox 360-Store am 29. Juli 2024 schließen wird. Das klingt nun viel konkreter als noch Anfang des Jahres - dieses Mal scheint die Schließungsankündigung auch kein Versehen gewesen zu sein.In seiner Pressemitteilung erklärte Microsoft: "Seit der Markteinführung der Xbox 360 im Jahr 2005 hat sich viel verändert. Die Technologie hat sich weiterentwickelt, die Erwartungen der Spieler haben sich geändert, und wir konzentrieren uns darauf, die Xbox Series X|S zum besten Ort zu machen, an dem man jetzt und in Zukunft spielen kann."Ab dem Tag der Abschaltung können Besitzer einer Xbox 360-Konsole keine neuen Spiele, DLC-Packs oder andere Inhalte mehr im Xbox 360-Store kaufen. Gleiches gilt für den webbasierten Xbox 360-Marktplatz unter marketplace.xbox.com.Ferner wird auch die Microsoft Movies & TV-App zu diesem Datum abgeschaltet. Auch alle Filme und Fernsehsendungen, die über diese App gekauft wurden, können dann nicht mehr auf der Konsole abgespielt werden.Xbox 360-Spiele können jedoch auch nach der Schließung des Stores auf der Konsole gespielt werden. Das gilt auch für digitale Spiele, die gekauft, aber dann wieder von der Konsole gelöscht wurden, da sie weiterhin zum erneuten Herunterladen zur Verfügung stehen werden.Außerdem können alle Xbox 360-Spiele, die abwärtskompatibel mit Xbox One , Xbox Series S und Xbox Series X Konsolen sind, weiterhin auf diesen Konsolen gespielt werden. Zudem lassen sich nach dem 29. Juli 2024 abwärtskompatible Xbox 360-Spiele für neuere Konsolen erwerben.Auf der Support-Seite von Microsoft bestätigte das Unternehmen, dass Xbox 360-Spieler "weiterhin in der Lage sein werden, Multiplayer-Spiele wie gewohnt mit zuvor heruntergeladenen Spielen und Spielen, die sie auf Disc besitzen, zu spielen. Die Online-Dienste für die einzelnen Spiele variieren je nach Unterstützung der Herausgeber für ältere Titel".