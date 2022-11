Taskleiste bekommt praktisches Kontextmenü für den Microsoft Store

Microsoft hat mit der neuen Windows 11-Vorschau im Dev-Kanal einige interessante Verbesserungen für den Microsoft Store gestartet. So gibt es jetzt eine Art Schnellverknüpfung zwischen den am häufigsten genutzten Kategorien des Stores und der Taskleiste.

Sprunglisten kommen

Microsoft erklärt dazu:



"Windows Insider im Dev Channel, die Version 22210.1401.x des Microsoft Store und höher verwenden, werden die folgenden Verbesserungen sehen:



Springen Sie zurück zu wichtigen Seiten, die Sie besucht haben, oder finden Sie eine lustige neue App oder ein Spiel über eine Liste in der Taskleiste: Sie können jetzt praktische Verknüpfungen zu Abteilungsseiten im Store sowie zu Produkten, die Sie kürzlich besucht haben, erhalten - alles durch einen Rechtsklick auf das Store-Taskleistensymbol."

Anleitungen, Tipps und Tricks

Die Veränderungen starten jetzt mit dem neuen Build 25247 und der Store-Version 22210.1401.x und neuer. Das hat das Windows-Team im Blog angekündigt . Wer im Insider-Kanal auf die neueste Windows 11-Vorschau aktualisiert hat, kann das Update für den Microsoft Store herunterladen.Die neue Microsoft Store-Version startet Unterstützung für Sprunglisten. Sprunglisten sind einfache kontextbezogene Menüs, die auf dem Bildschirm erscheinen, wenn man mit der rechten Maustaste auf ein Symbol in der Taskleiste klickt. Sprunglisten bieten Zugriff auf beliebte Aktionen in Anwendungen, angeheftete Elemente und zuletzt verwendete Dateien. Jetzt hat auch der Microsoft Store diese Funktionen erhalten.Bei dieser Änderung handelt es sich um einen Test für eine Neuerung, die unabhängig von einem nächsten Feature-Update starten wird. Falls es nun keine großen Probleme oder Änderungsvorschläge gibt, dürfte ein entsprechendes Update in naher Zukunft, vermutlich noch in diesem Jahr starten. Der neue Dev-Build bekommt dazu noch eine Reihe an weiteren Änderungen und Verbesserungen, wie Website-Empfehlungen im Startmenü, einen verbesserten Task-Manager und neue vorgeschlagene Aktionen. Näheres erfahrt ihr dazu in unserem separaten Beitrag zum Windows 11 Insider-Test