Die Online-Version des Microsoft Stores wird bei App-Installationen jetzt von der lokalen Software auf Windows-PCs entkoppelt. Downloads von ausführbaren Dateien (.exe) kön­nen somit direkt über die Store-Web­seite gestartet werden. Der Vorteil liegt in der Schnelligkeit.

Direkt-Downloads statt Store-Verbindung

Vorteile und erstes positives Feedback

Zusammenfassung Microsoft Store wird von lokaler Software entkoppelt

Direkte Downloads über die Store-Webseite möglich

Schnellere App-Installationen durch weniger Klicks

Neue "Microsoft Store Installer" für direkten Download

Direkt-Downloads auch ohne installierten Store möglich

Positive Rückmeldungen auf die neue Installationsmethode

Ausweitung auf weitere Produkte und Märkte geplant

Die Redmonder erhielten das Feedback, nach dem App-Installationen über die Online-Version des Microsoft Stores zu viele Klicks erfordern und die Verbindungen zwischen Browser und lokaler Store-Software teils zu träge regieren würden. Nun sollen "Microsoft Store Installer" dabei helfen, Store-Apps direkt über apps.microsoft.com herunterzuladen und zu installieren."Wir haben eine nicht angedockte Version des Stores entwickelt, die dieselbe Logik und denselben Code wie die große App verwendet und Voraussetzungen, Berechtigungen, Downloads und Installationen auf dieselbe Weise verwaltet. Diesmal wurde sie jedoch in eine viel kleinere und abgedockte ausführbare Datei verpackt", sagt Rudy Huyn , Principal Architect bei Microsoft.Die Pluspunkte eines Direkt-Downloads sieht Microsoft in weniger Klicks, verbesserten multiplen Downloads, einem schlankeren Installationsprogramm und einer stets aktuellen App durch das Nachladen von Daten während der Installation. Zudem bietet die Nutzung der .exe-Dateien für Store-Apps den Vorteil, diese sogar dann installieren zu können, sollte der Microsoft Store vom Nutzer zuvor entfernt worden sein.Huyn und sein Team sind zufrieden: "Das Feedback von Entwicklern und Nutzern, die an den ersten drei Runden unseres Experiments teilgenommen haben, war äußerst positiv, und die Ergebnisse zeigen es deutlich. Diese neue Methode zur Installation von Store-Anwendungen hat im Durchschnitt zu einem Anstieg der Installationen um 12% und der Anzahl der Anwendungen, die nach der In­stal­la­tion gestartet werden, um 54% geführt."Entsprechend wird der direkte App-Download über die Online-Version des Microsoft Stores ab sofort auf "weitere Produkte und Märkte" ausgeweitet.