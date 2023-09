Google Pixel 8 (Pro) erhalten 7 Jahre Updates; alle technischen Daten

Google will bei seinen neuen Top-Smartphones der Google Pixel 8-Serie offenbar einen großen Sprung machen, was die Updateversorgung an­geht. Künftig gibt es sieben Jahre Updates. Außerdem wurden jetzt alle technischen Daten aus einem offiziellen Spec-Sheet vorab veröffentlicht.

Technische Daten der Google Pixel 8-Reihe Modell Pixel 8 Pixel 8 Pro Display 6,2-Zoll FHD+ OLED screen, 60 - 120Hz, 2000 nits, Gorilla Glass Victus, IP 68 6,7 Zoll QHD+ LTPO OLED, 1 - 120Hz, 2400 nits, Gorilla Glass Victus 2, IP 68 CPU Google Tensor G3 mit Titan M2 Sicherheitschip Speicher 8 GB LPDDR5X-RAM, 128 / 256 GB UFS 3.1 12 GB LPDDR5X-RAM, 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1 Akku 4575 mAh, 27W Schnellladen, 18W QI-Laden 5050 mAh, 30W Schnellladen, 23W QI-Laden Updates 7 Jahre OS- und Sicherheitsupdates Hauptkamera 50 MP Octa-PD Weitwinkel mit OIS, 12 MP Ultraweitwinkel 50 MP Octa-PD Weitwinkel mit OIS, 64 MP Quad-PD Ultraweitwinkel, 48 MP Quad-PD mit Super-Res-Zoom 30x und OIS Frontkamera 10,5 MP mit PD Autofokus Verbindung Bluetooth 5.3, Dual-SIM (nano- + e-SIM), WiFi7, NFC, USB-C (3.2), UWB (nur Pro) Sensoren Gesichtsentsperrung, Fingerabdruck (unter Display), Beschleunigung, Umgebungslicht, Barometer, Gyrometer, Magnetometer, Näherung, Temperatursensor (nur Pro) Maße 150,5 x 70,8 x 8,9 mm 162,6 x 76,5 x 8,8 mm Gewicht 189 Gramm 213 Gramm Farben Hazel, Obsidian, Rose Bay, Obsidian, Porcelain

Wie schon einige Male zuvor, hat die polnische Leakerin Kamila Wojciechowska auch in diesem Fall ganze Arbeit geleistet und liefert sowohl die kompletten Datenblätter zum Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro, als auch die Information, dass Google künftig ganze sieben Jahre Updates für seine Smartphones bereitstellen will.Dabei gibt es allerdings eine wichtige Einschränkung: Wojciechowska zufolge spricht Google zwar von sieben Jahren Updateversorgung, meint damit aber nicht zwingend auch sieben Jahre Versorgung mit neuen Android-Versionen . Wahrscheinlich beschränkt sich das Versprechen, sieben Jahre lang Updates zu liefern, also auf Sicherheits-Updates.Bisher bietet Google eine Updateversorgung über fünf Jahre, was Sicherheitsupdates angeht, liefert aber nur über drei Jahre auch Betriebssystem-Aktualisierungen, obwohl man selbst der Hersteller von Android ist. Samsung und einige andere Hersteller bieten da inzwischen deutlich mehr. Für die Käufer des Pixel 8 und Pixel 8 Pro gibt es damit aber gute Nachrichten: sie sind länger auf der "sicheren Seite", zumindest wenn es um Sicherheit geht.Wojciechowska hat wie erwähnt auch die Datenblätter für die neuen Google-Smartphones veröffentlicht. Die unten stehende Tabelle bestätigt somit im Grunde auch noch einmal, was bereits aus früheren Leaks bekannt war. Ein neues Detail gibt es: das Google Pixel 8 wird wohl eine Bildschirmabdeckung aus Corning Gorilla Glass Victus besitzen, während das Pixel 8 Pro mit Corning Gorilla Glass Victus 2 daherkommen soll.Die neuen Google-Smartphones werden bereits am 4. Oktober 2023 offiziell vorgestellt und dürften dann sehr kurzfristig auch in Deutschland im Handel landen. Preislich geht es wohl bei jeweils 799 bzw. 1099 Euro los, wobei man dafür dann jeweils die Varianten mit acht bzw. zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher und nur 128 GB internem Flash-Speicher bekommt.