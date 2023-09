Pixel 8 (Pro): Google schraubt die Preise kräftig nach oben - Warum?

Bereits vor einigen Wochen deutete es sich an, doch jetzt verdichten sich die Anzeichen weiter. Google zieht bei der Pixel-8-Serie von High-End-Smartphones die Preise für seine Geräte deutlich an. Mindestens 800 Euro werden damit nun für ein Google-Phone fällig.

War das Google Pixel 7 mit einem Einstiegspreis von 649 Euro noch vergleichsweise günstig in den Markt gestartet, legt Google bei seiner neuen Gerätegeneration eine ordentliche Schippe drauf. Mindestens 799 Euro bzw. 799 US-Dollar muss man für das Google Pixel 8 in der günstigsten Version mit 128 Gigabyte Speicher nach dem Launch Anfang Oktober auf den Tisch legen.Auch beim großen Pixel 8 Pro geht es kräftig aufwärts, war der Vorgänger in Deutschland doch für 899 Euro in den Markt gestartet. Das neue Pro-Modell soll ganze 200 Euro mehr kosten als das Google Pixel 7 Pro: sportliche 1099 Euro will Google als UVP für das Pixel 8 Pro ansetzen - für die Version mit 12/128 GB Speicher wohlgemerkt. Die Preise steigen somit jeweils um 150 bzw. 200 Euro, was angesichts der aktuell schleppenden Nachfrage aus dem Markt sicherlich nicht gerade verkaufsfördernde Wirkung haben dürfte.Ob das Upgrade gerechtfertigt ist, scheint unterdessen durchaus fraglich. Zwar verbaut Google einen neuen Prozessor in Form des Tensor G3, doch bietet dieser kein erhebliches Leistungs-Plus. Auch sonst halten sich die technischen Upgrades im Rahmen, wie die jüngst veröffentlichten technischen Daten der neuen Pixel 8-Serie bereits gezeigt haben.Wie Google den kräftigen Preisanstieg nun also rechtfertigen will, bleibt offen. Zumindest in einigen Ländern will man aber immerhin eine Pixel Watch 2, die ebenfalls parallel zur Pixel-8-Serie auf den Markt kommt, als kostenlose Dreingabe beim Kauf eines Google Pixel 8 Pro dazugeben. Diese hat immerhin selbst eine unverbindliche Preisempfehlung von 399 Euro. Die Käufer des normalen Google Pixel 8 dürften allerdings wieder nur die Google Buds Kopfhörer als Dreingabe erhalten.