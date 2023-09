Google zeigt Design des Pixel 8 (Pro) in neuen Farben ganz offiziell

Vor der Anfang Oktober angesetzten Präsentation hat Google jetzt auch ganz offiziell begonnen, die Marketing-Maschine rund um die neue Google Pixel 8-Serie in Betrieb zu nehmen. Der Internetkonzern zeigte die neuen Top-Smartphones und die Pixel Watch 2 auf Teasern vorab.

Neue Farben, verbessertes Design & neue Hardware

Zusammenfassung Google startet offizielle Marketing-Kampagne für neue Pixel 8-Serie.

Teaser-Videos präsentieren Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorab.

Pixel 8 Pro wird in "Porzellan"-Farbe, Pixel 8 in Rose vorgestellt.

Pixel 8 Pro hat 6,7 Zoll großen Bildschirm, Pixel 8 6,17 Zoll.

Neue Pixel Watch 2 in Teasern gezeigt, Ausstattungsänderung erwartet.

Google Pixel Buds in neuen Farben, passend zu neuen Smartphones.

Nachdem in den letzten Tagen immer mal wieder ein "Leak" zum Google Pixel 8 bzw. Google Pixel 8 Pro auftauchte, hat der Hersteller jetzt auch offiziell begonnen, für die neue Smartphone-Serie zu werben. Durfte man beim "Simulator-Leak" und der Platzierung eines Werbebildes auf einer Android-Informationsseite noch spekulieren, ob dies nicht einfach eine Art Guerilla-Marketing war, veröffentlichte Google jetzt ganz offiziell Teaser-Videos für seine Launch-Veranstaltung am 4. Oktober 2023.Darin zeigt man das Google Pixel 8 Pro in der Farbe "Porzellan" und das kleinere Pixel 8 in der roséfarbenen Variante. Die Geräte sind auch nebeneinander zu sehen, sodass man sich gut einen Eindruck davon verschaffen kann, wie stark der Größenunterschied sein wird. Während das Pixel 8 Pro laut früheren Berichten mit einem 6,7 Zoll großen Bildschirm daherkommt, wird das Pixel 8 mit 6,17 Zoll Diagonale wohl etwas kleiner ausfallen als sein direkter Vorgänger.Neben den beiden neuen Pixel-Smartphones zeigt Google auch die neue Pixel Watch 2 kurz in seinem Teaser. Äußerlich bleibt die runde Smartwatch offenbar praktisch unverändert, bekommt aber farblich an die neuen Smartphones angepasste Armbänder. Die Neuerungen dürften sich hier also auf die Ausstattung unter der Haube beschränken, denn angeblich wechselt Google mit der Pixel Watch 2 auf einen stromsparenden und leistungsfähigeren Qualcomm-Chip.Auch die Google Pixel Buds sind in dem Teaser-Video kurz zu sehen, wobei schon länger feststeht, dass man die drahtlosen Kopfhörer lediglich in einigen neuen Farbvarianten einführen wird, die zu den neuen Farben der Smartphones passen sollen. Wahrscheinlich wird Google in den nächsten Wochen immer mehr Details zur Pixel 8-Serie enthüllen.