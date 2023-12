Das Google Pixel 8 Pro kann jetzt auch Astro-Fotografie

Google bringt eine wichtige Kamerafunktion zurück auf das Pixel 8 Pro: Die Funktion, die erstmals 2019 eingeführt wurde, ermöglicht die Ver­wen­dung der Ultraweitwinkelkamera für die Astro-Fotografie. Der neue und leistungsfähigere Sensor des Geräts ermöglicht es.

Astro-Fotografie ist zurück

Zusammenfassung Google Pixel 8 Pro mit zurückgekehrter Astro-Fotografie

Astro-Modus nutzt Ultraweitwinkelkamera des Pixel 8 Pro

Pixel 4 bot Funktion, Pixel 5 strich sie ohne Begründung

Astro-Symbol erscheint bei 0,5-facher Vergrößerung im Nachtmodus

Pixel 8 Pro exklusiv mit Astro-Fotografie, Pixel 8 bislang nicht

48-MP-Sensor im Pro-Modell, 12-MP im kleineren Pixel 8

Möglicher späterer Rollout auf Pixel 8 oder Pixel 8a denkbar

Nachdem Google das Pixel 4 mit der Unterstützung einer Ultraweitwinkelkamera den Astro-Fotografiemodus einführte und die Funktion beim Pixel 5 im Jahr 2020 ohne Angabe von Gründen wieder gestrichen hatte, wird sie beim Google Pixel 8 Pro still und heimlich wieder reanimiert.Die von Android Authority wiederentdeckte Funktion zeigt eine 0,5-fache Vergrößerung des Objektivs mit einem Astro-Fotografie-Symbol im Nachtmodus in der oberen Ecke. Die Option für die Fokal-Ansicht befindet sich zusammen mit dem ein- und zweifachen Zoom in der neuesten Version der Pixel Kamera-App.Momentan ist die Astro-Fotografie durch die Ultraweitwinkelkamera nur beim Google Pixel 8 Pro verfügbar und nicht beim kleineren Pixel 8. Der Grund dafür ist nicht bestätigt, aber möglicherweise liegt es am 48-MP-Sensor des Pro-Modells. Das kleinere Pixel 8 nutzt eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera.Es besteht jedoch immer noch die Möglichkeit, dass Google die Funktion nur auf dem Pixel 8 Pro testet und sie später auf das Pixel 8 oder sogar auf dem kommenden Google Pixel 8a Mittelklasse-Smartphone ausrollt.Google hat bisher keine Erklärung dafür geliefert, warum es die Astro-Fotografie aus dem Pixel 5 entfernt hat. Man ging davon aus, dass die damalige Kamerahardware nicht ausreichte, um gute Aufnahmen des Nachthimmels zu machen. Aber jetzt, wo es bessere Kameras und eine fortschrittlichere Bildverarbeitung gibt, könnte Google viele Gründe haben, die Unterstützung wieder anzubieten.