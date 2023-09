Windows 10 wird nun doch Wi-Fi 7 unterstützen - nicht nur Windows 11

Vor kurzem löste eine Meldung einiges an Aufregung aus, denn es tauchte ein Dokument auf, das darauf hindeutete, dass Windows 11 (und höher) die einzige Version des Microsoft-Betriebssystems sein wird, die Wi-Fi 7 unterstützen wird. Nun gibt es Entwarnung.

Intel sorgt für Verwirrung

Dafür fehlt nun ChromeOS

Verantwortlich für diese Einschränkung bzw. das dazugehörige Dokument war damals Intel. Der Chiphersteller listete alle OS-Versionen auf, die Wi-Fi 7 unterstützen werden und man konnte dort Linux und ChromeOS sowie Windows 11 bzw. dessen eventuelle Nachfolger finden. Auffällig und verwunderlich war, dass dort mit Windows 10 ein System fehlte, das nicht nur weit verbreitet ist, sondern sich von Windows 11 unter der Haube kaum unterscheidet.Doch mittlerweile scheint klar zu sein, dass das Fehlen von Windows 10 in diesem Dokument ein Versehen war. Alternativ ist möglich, dass Intel und Microsoft hier auch nachgebessert haben. Denn wie Neowin berichtet, hat Intel auf einer seiner Webseiten zwei seiner Wi-Fi 7-Module - Intel Wi-Fi 7 BE200 und Intel Wi-Fi 7 BE202 - samt Spezifikationen gelistet.Bei den Modulen mit den Codenamen Gale Peak 2 und Misty Peak kann man nun nachlesen, dass nicht nur Windows 11, sondern auch Windows 10 unterstützt wird. Dazu kommt auch Linux. Sorgenfalten bekommen dieses Mal ChromeOS-Nutzer, denn aktuell fehlt das Google-Betriebssystem - allerdings ist auch hier wahrscheinlich, dass es sich um einen Fehler handelt bzw. diese Angabe vergessen wurde.Wi-Fi 7 ist, wie man dem Namen unschwer entnehmen kann, eine Weiterentwicklung von Wi-Fi 6. Letzteres bietet ein Maximum von 9,6 Gigabit pro Sekunde, was für Otto-Normalnutzer auch mehr als genug sein dürfte. Wi-Fi 7 schafft hingegen 46,1 Gigabit pro Sekunde, das gelingt durch die Nutzung eines fast doppelt so breiten Funkspektrums. Dazu kommt bei Wi-Fi 7 eine verbesserte Latenz.