FritzOS 7.57: AVM veröffentlicht Stabilitätsupdate für viele FritzBoxen

AVM hat mit FritzOS 7.57 überraschend ein neues Firmware-Update für viele FritzBoxen bereitgestellt. Sowohl Kabel-, DSL- als auch Glasfaser-Router werden mit dem Patch versorgt, der laut Changelog vorrangig für mehr Stabilität und Sicherheit sorgen soll.

Neue Firmware erhöht Stabilität und Sicherheit

Fritz!Box 4040

Fritz!Box 4060

Fritz!Box 5530 Fiber

Fritz!Box 5590 Fiber

Fritz!Box 7490

Fritz!Box 7510

Fritz!Box 7520

Fritz!Box 7530

Fritz!Box 7530 AX

Fritz!Box 7583

Fritz!Box 7590

Fritz!Box 7590 AX

Fritz!Box 6591 Cable

Fritz!Box 6660 Cable

Fritz!Box 6690 Cable

Weitere Updates und ein leeres Labor

Zusammenfassung AVM stellt FritzOS 7.57 Firmware-Update für FritzBoxen bereit

Update dient vorrangig zur Erhöhung von Stabilität und Sicherheit

Keine neuen Funktionen in FritzOS 7.57

Update gilt für mehrere Modelle für Kabel, DSL und Glasfaser

FritzOS 7.57 baut auf Neuerungen der vorherigen Versionen auf

Ältere FritzBox-Modelle erhalten Updates auf FritzOS 7.31 und 7.14

Fritz!Labor Beta-Kanal bleibt zunächst geschlossen

Nachdem sämtliche kompatiblen FritzBox-Modelle in den letzten Wochen mit dem aktuellen FritzOS 7.56 versorgt wurden, scheint AVM jetzt mit dem FritzOS 7.57-Update für den letzten Feinschliff zu sorgen. Neue Funktionen bringt die neue Firmware nämlich nicht mit, in den Patch Notes findet man lediglich den Hinweis "Stabilität und Sicherheit erhöht."In den Update-News des Herstellers wird die jüngste Aktualisierung auf FritzOS 7.57 für die folgenden AVM-Router ausgeschrieben.Hinsichtlich der allgemeinen Leistungsmerkmale der Firmware, die zusätzlich in den Update-News genannt werden, fasst AVM diverse Neuerungen aus den letzten Monaten zusammen. Dazu zählen die mehr als 150 neuen Features, die seit FritzOS 7.50 bestehen, sowie WLAN-Mesh mit dynamischem Smart-Repeating, VPN mit WireGuard-Technologie und diverse Optimierungen des Energiesparmodus und des Einrichtungsassistenten seit FritzOS 7.55.Abseits des FritzOS 7.57 werden unter anderem die FritzBox 7430, 5490 und 5491 ab sofort mit dem älteren FritzOS 7.31 versorgt. Die FritzBox 7362 SL hingegen erhält heute das Update auf FritzOS 7.14. Auch hier sind die Hinweise zur Stabilität und Sicherheit im Changelog als einzige Änderung zu finden, was auf die Behebung eines weitreichenden Problems hindeuten könnte.Abschließend bleibt das Fritz!Labor, der Beta-Kanal für FritzBox-Router, bis auf Weiteres geschlossen. Die Testphase für FritzOS 7.5x ist beendet und es wird auf die Vorstellung des nächsten großen Software-Updates gewartet. Im Zuge der IFA 2023 in Berlin deutet sich vorerst neue Hardware an - unter anderem die FritzBox 5690 Pro, die FritzBox 6670 (beide mit Wi-Fi 7) sowie Updates für Smart-Home-Produkte.