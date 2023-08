AVM verrät im Vorfeld der IFA Details zu neuen FritzBoxen

Anfang des Jahres stellte der Netzwerkspezialist AVM eine Reihe neuer Produkte vor, darunter die FritzBox 5690 Pro , die FritzBox 6670 Cable und neue Zusatzgeräte. Jetzt gibt es endlich Informationen zu den Preisen - und die Starttermine.

Marktstart noch in diesem Jahr

Das sind die neuen FritzBoxen

FritzBox 5690 Pro

Leistungsstarker integrierter Glasfaser- und DSL-Router

Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

Triband-Mesh, 4x4 auf 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz / Wi-Fi 7, 6E, 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s (Wi-Fi 6), 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 6 GHz: bis zu 11,53 GBit/s (Wi-Fi 7)

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

USB 3.1 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Ab Q4/2023 zum Preis von 339 Euro (UVP) erhältlich

FritzBox 6670 Cable

DOCSIS-3.1-Router für Internet am Kabelanschluss

Kanalbündelung mit 2x2 OFDM(A) und 32x8 SC-QAM

WLAN Mesh, 2x2, auf 2,4 und 5 GHZ, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 720 MBit/s, 5 GHz: bis zu 2.880 MBit/s

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Integrierter TV-Tuner zum Streamen des Fernsehsignals im Heimnetz

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

FritzOS mit Kindersicherung, Mediaserver, FritzNAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

1x USB 2.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Ab Q4/2023 zum Preis von 289 Euro (UVP) erhältlich

FritzPowerline 1240 AX

Powerline mit Gigabit-LAN und Wi-Fi 6

Insgesamt 4 LAN-Ports im Set (2x bei FritzPowerline 1210 und 2x bei 1240 AX)

WLAN Mesh, 2x2, auf 2,4 GHz, mit bis zu 600 MBit/s

Maximale WLAN-Sicherheit mit WPA3, einfache Einrichtung dank WPS-Verfahren

Schlanker Adapter integriert netzwerkfähige Geräte schnell und einfach über das Stromnetz in das Heimnetzwerk

HomePlug AV2, kompatibel zu IEEE P1901 und gängigen Powerline-Geräten

Leistungsaufnahme im Ruhezustand 4,5 Watt (1240 AX) bzw. 2,4 Watt (1210)

Unter Last erhöht sich der Leistungsbedarf nur um etwa 3 Watt

Automatische FritzOS-Updates für neue Features und mehr Sicherheit

Im Set mit FritzPowerline 1210 ab Q4/23 zum Preis von 159 Euro (UVP)

Zusammenfassung AVM gibt Preise und Starttermine für neue Fritz-Geräte bekannt

FritzBox 5690 Pro, FritzBox 6670 Cable und FritzPowerline 1240 AX

Alle Geräte sollen noch 2023 erhältlich sein, Start im 4. Quartal

Geräte unterstützen WiFi7, Smart-Home-Anbindung und Zigbee

AVM präsentiert Neuerungen auf der IFA (1. bis 5. September)

So viel vorab: wenn nichts mehr schiefgeht, gehen alle neuen Fritz-Geräte noch in diesem Jahr in den Verkauf. Das hat AVM jetzt bestätigt.Zum Startschuss der IFA in Berlin Ende dieser Woche gibt es nun eine Reihe weiterer Informationen zu diesen Neuvorstellungen. Darunter sind die unverbindlichen Preisempfehlungen sowie die angepeilten Starttermine, zu denen die neuen Geräte im Handel erhältlich sein sollen.Bei den neuen Geräten handelt es sich um den Glasfaser/DSL-Router FritzBox 5690 Pro, den Kabelrouter FritzBox 6670 Cable sowie den FritzPowerline 1240 AX-Adapter zur Vergrößerung der WLAN-Reichweite. Wir hatten euch die Geräte selbst schon im Mai gezeigt Die beiden neuen FritzBoxen unterstützen bereits Wi-Fi 7 und die Smart-Home-Anbindung über DECT ULE und Zigbee. Die Unterstützung des Matter-Standards ist noch in Vorbereitung, aber angedacht. Alle weiteren Hardware-Spezifikationen findet ihr am Ende dieses Beitrags in einer Übersicht.Zwar gab es zuletzt bei anderen Neuvorstellungen immer wieder Verschiebungen, da auch AVM mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Nun sieht es aber so aus, als ob die Probleme erledigt seien und alle Geräte noch in diesem Jahr verfügbar gemacht werden. Geplant ist der Start jeweils im vierten Quartal 2023. AVM wird die Verfügbarkeit dann kurzfristig ankündigen.AVM wird diese Neuerungen und weitere Produkte bei der IFA am Stand in Halle 10.2 zeigen. Die IFA findet vom 1. bis 5. September in Berlin statt.