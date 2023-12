Neues FritzOS 7.70-Labor: AVM startet weiteres experimentelles Update

AVM hat eine neue Vorschau-Version für das große FritzOS-Update für Glasfaser-Router veröffentlicht. Interessierte können dazu nun ein weiteres experimentelles Labor-Update für 7.70 ausprobieren. Aktuell gibt es aber nur vier FritzBoxen , die das Update erhalten

Vier Fritz-Modelle im Labor-Programm

Verbesserungen im FritzOS

Problemsituationen beim Betrieb von VR-Headsets Meta Quest 2/3 behoben (7590 AX)

In bestimmten Konstellationen konnte die Registrierung der Rufnummer beim Anbieter sporadisch scheitern

Telefoniestabilität verbessert

Darstellung der Glasfaserverbindung in den Glasfaserinformationen korrigiert

Detailkorrekturen in der Glasfaser Pushmail vorgenommen

Detailverbesserung beim Anschluss der FritzBox an ein Glasfasermodem (ONT) (nur 7590ax, 7530ax)

Übersetzungen komplettiert

Tipps fürs Update

Das neue Fritz-Labor steht für die folgenden vier FritzBox-Router zur Verfügung: Die neuen Versionsnummern lauten 7.70-109797 für die FritzBox 5590 Fiber, 7.70-109795 für die FritzBox 5530 Fiber, 7.70-109796 für die FritzBox 7590 AX und 7.70-109794 für die FritzBox 7530 AX.Die Liste der Änderungen in diesem Update ist dieses Mal kurz und beinhaltet keine neuen Funktionen. Das Update behebt von Nutzern gemeldeten Fehler und startet kleinere Verbesserungen. Wie immer in diesen Labor-Updates gibt es Änderungen, die nur für das Versions-Update starten und einige, die später als Wartungs-Update an alle Nutzer verteilt werden.Behoben werden unter anderem Probleme mit der Darstellung der Glasfaserverbindung, ein Fehler bei der Registrierung der Rufnummer beim Anbieter und andere Kleinigkeiten.Die Updates verbessern darüber hinaus die allgemeine Stabilität der Vorab-Versionen. AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Wie immer gibt es einige Änderungen, die nur für die neue FritzOS-Version getestet und einige, die auch für "alte" Funktionen außerhalb der Labor-Updates vorgestellt werden.Besitzer einer nicht Provider-gebundenen FritzBox können sich die neuen Updates ab sofort herunterladen. Download-Links und Tipps dazu gibt es bei AVM auf der speziellen Labor-Website Informationen zu dem Update findet man dort ebenfalls. Wer aus dem Beta-Programm wieder aussteigen möchte, kann das einfach über die Systemeinstellungen > Update > und sucht dort den Punkt "FritzOS-Version zurück zum offiziellen FritzOS wechseln". Das wird nur angezeigt, wenn man die Labor-Version nutzt.