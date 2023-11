AVM startet zwei neue Funktionen für FritzBox im Labor-Update

Der Internet-Spezialist AVM arbeitet unter Hochdruck an Verbesserungen und neuen Features für FritzOS-Version 7.70. Jetzt gibt es dazu ein weiteres experimentelles Labor-Update mit neuen Funktionen, das ab sofort ausprobiert werden kann.

Verbesserte Aktivierung und mehr

Vier Fritz-Modelle im Labor

FritzOS 7.70-109169/109165/109168/109164

Neu: Glasfasergeräteaktivierung: Unterstützende Hinweise für den Ablauf und Kontaktinformationen für diverse Provider hinzugefügt

Neu: Informationen über lokale Netzwerkgeräte können an den DNS-Server des Anbieters übermittelt werden (EDNS0), um erweiterte Filtereinstellungen (Jugendschutz durch den Internetanbieter) zu ermöglichen

Die Geschwindigkeit der Ethernet-Verbindung zwischen LAN 1/WAN und vorgeschalteten Geräten wird auf der Übersichtsseite angezeigt

Neue Zugangsprofile für den Anbieter "Odido" in den Niederlanden hinzugefügt

Das Diagramm der DSL-Verbindungsnutzung wurde nicht bei allen DSL-Verbindungsarten angezeigt

Anzeige für die Gegenstellenbezeichnung in der Glasfaser-Übersicht überarbeitet

Die Line-ID der Glasfaserverbindung wurde auf der Seite Glasfaser-Informationen > Übersicht nicht angezeigt

Einheiten für die Versorgungsspannung des Lasers in der Glasfaserübersicht korrigiert

Temperaturwarnung für den Betrieb des Lasermoduls war nicht korrekt

Trotz Konfiguration von Zugangsdaten für den Internetzugang über LAN 1/WAN wurde DHCP gemacht

Systemstabilität verbessert (nur 5590)

Tipps fürs Update

Zusammenfassung AVM arbeitet an neuer Labor-Version, FritzOS-Version 7.70

Update nur für FritzBox 5590 Fiber, 5530 Fiber, 7590 AX und 7530 AX

Änderungen beheben Nutzerfehler und verbessern allgemeine Stabilität

Probleme mit Anzeigen an Anschlüssen und Assistent behoben

Updates für nicht Provider-gebundene FritzBoxen verfügbar

AVM bittet um Feedback von Testern

Nach den letzten Vorab-Versionen, die nur wenige Änderungen brachten, gibt es jetzt noch einmal eine interessante Aktualisierung mit gleich zwei neuen Funktionen: Zum einen startet AVM unterstützende Hinweise für den Ablauf bei der Geräteaktivierung und fügt Kontaktinformationen für diverse Provider hinzu.Zum anderen werden die Informationen über lokale Netzwerkgeräte an den DNS-Server des Anbieters übermittelt (EDNS0), um erweiterte Filtereinstellungen, wie zum Beispiel der Jugendschutz durch den Internetanbieter, zu ermöglichen. Die Liste der Änderungen haben wir am Ende des Beitrags angefügt.Das Update behebt einige von Nutzern gemeldete Fehler und startet kleinere Verbesserungen. Wie immer in diesen Labor-Updates gibt es Änderungen, die nur für das Versions-Update starten und einige, die später als Wartungs-Update an alle Nutzer verteilt werden.Behoben werden unter anderem Probleme bei der Anzeige für die Gegenstellenbezeichnung und für die Glasfaser-Informationen, sowie ein Bug bei dem Diagramm der DSL-Verbindungsnutzung. Die Updates verbessern darüber hinaus die allgemeine Stabilität der Vorab-Versionen.Das neue Fritz-Labor steht aktuell nur für die folgenden vier neueren FritzBox-Router zur Verfügung, da sich die Änderungen alle auf Glasfaser beziehen: Die neuen Versionsnummern lauten 7.70-109169 für die FritzBox 5590 Fiber, 7.70-109165 für die FritzBox 5530 Fiber, 7.70-109168 für die FritzBox 7590 AX und 7.70-109164 für die FritzBox 7530 AX.AVM bittet wie gehabt die freiwilligen Tester um Feedback zu den Änderungen und bei Problemen mit der Vorschau-Version.Wie immer gibt es einige Änderungen, die nur für die neue FritzOS-Version getestet und einige, die auch für "alte" Funktionen außerhalb der Labor-Updates vorgestellt werden. Besitzer einer nicht Provider-gebundenen FritzBox können sich die neuen Updates ab sofort herunterladen. Download-Links und Tipps dazu gibt es bei AVM auf der speziellen Labor-Website Informationen zu dem Update findet man dort ebenfalls. Wer aus dem Beta-Programm wieder aussteigen möchte, kann das einfach über die Systemeinstellungen > Update > und sucht dort den Punkt "FritzOS-Version zurück zum offiziellen FritzOS wechseln". Das wird nur angezeigt, wenn man die Labor-Version nutzt.