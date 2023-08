Der Internetspezialist AVM hat für die FritzBox 6890 LTE jetzt ebenfalls das lang angekündigte Funktions-Update gestartet. Nutzer mussten etwas länger auf die Neuerungen und Optimierungen warten, doch nun ist es so weit.

Update empfohlen

FritzOS 7.56-Neuerungen Mobilfunk:

Unterstützung für Cell Broadcast Messages

Internet:

Netzwerkgeräte können auf die Nutzung von Internet über Mobilfunk oder DSL/WAN beschränkt werden



Unterstützung von IPv6 auf dem sekundären Internetzugang im Fallback-Szenario



Automatische Priorisierung sorgt für Fairness bei der Datenratenverteilung im gesamten FritzBox-Netzwerk (Heim- und Gastnetz)



VPN mit WireGuard für den einfachen Aufbau von schnellen und sicheren VPN-Verbindungen



Die MyFritz-Direktverbindung ermöglicht Informationen der FritzBox in Echtzeit auf MyFritzNet zu erhalten

Telefonie:

Rufbehandlung erlaubt Rufsperre und Rufumleitung (z. B. zu Anrufbeantworter) für "nicht im Telefonbuch" enthaltene Anrufer (Telefonbuch als Positivliste)



An einem SIP-Anlagenanschluss für Firmenkunden können Rufumleitungen so eingerichtet werden, dass am Ziel die Anrufernummer angezeigt wird (Partial rerouting)

DECT/FritzFon:

Der neue, optionale Klingelton "Sprache" sagt den zur Anrufernummer passenden Namen aus dem Telefonbuch oder den Ort und die Anrufernummer laut an. Bei Weckruf oder Termin sagt der Klingelton den Erinnerungsgrund



Die neue FritzFon Komfortfunktion "Terminkalender" klingelt zur Erinnerung an einen Termin

Smart Home:

Szenarien für die je nach Anlass passende Stimmung einrichten und anwenden



Routinen (Wenn-Dann-Verknüpfungen) für automatisierte Interaktionen im Smart Home erstellen und aktivieren sowie deaktivieren



Vorlagen für die Komfortfunktionen WLAN-Zugang schalten, WLAN-Gastzugang schalten, Telefonanruf auslösen, Anrufbeantworter schalten, E-Mail senden (Push Service) und Webservice (URL) aufrufen



Auswahl einer zusätzlichen Anzeige des Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverlaufs auf dem FritzDECT 440



Natürliche Lichtsequenzen für Gerätegruppen und Vorlagen mit FritzDECT 500



Unterstützung von kompatiblen Fenstersensoren für die Fenster-auf-Erkennung der Heizkörperregler

Mesh:

In der Betriebsart als Mesh Repeater werden nun Verbindungen zum Mesh Master mit mehreren WLAN-Bändern ermöglicht

USB:

Unterstützung von exFAT-formatierten Speichermedien

System:

Im neuen Energiesparmodus werden WLAN, LAN und USB besonders stromsparend bei verringerter Leistungsfähigkeit betrieben



Neuer Assistent überträgt alle wichtige Einstellungen zu Internet, Telefonie und WLAN sowie Verbindungen zu Mesh-, Telefonie- und Smart Home-Geräten auf eine neue FritzBox



"Hilfe und Info" in der Benutzeroberfläche: Eine komplett überarbeitete Hilfefunktion mit vielen auf Nutzerszenarien basierenden Anleitungen und starker Suchmaschine

FritzApps:

MyFritzApp bietet je Heimnetzgerät die Option, eine Priorisierung für den Internetzugang zu aktivieren



MyFritzApp erlaubt Umbenennen von Heimnetzgeräten



MyFritzApp ermöglicht das Anlegen eines MyFritz-Kontos für den MyFritz-Internetzugriff auf die Benutzeroberfläche der FritzBox (für iOS)



FritzApp Smart Home unterstützt Szenarien und das Aktivieren und Deaktivieren von Routinen

Firmware jetzt aktualisieren

Besitzer der FritzBox 6890 LTE können die Version 7.56 ab sofort beziehen. Laut Hersteller AVM steht das große FritzOS-Update nun zur Verfügung und startet damit neben einer Reihe an neuen Funktionen und Verbesserungen auch wichtige Fehlerbehebungen.Unter anderem wurde die Unterstützung für Cell Broadcast Messages und für VPN mit WireGuard hinzugefügt. Zudem gibt es wichtige Änderungen im Bereich der Rufsperren und Rufumleitungen. Alle Neuerungen haben wir am Ende des Beitrags in den Release Notes mit angefügt.Die gesamte Liste der Änderungen inklusive Fehlerbehebungen in FritzOS 7.56 findet ihr bei den Release-Notes im Downloadbereich für die FritzBoxen . Die kompletten Informationen zu allen neuen Updates kann man sich von der AVM-Webseite holen . Dort findet man Tipps zum Aktualisieren und Hilfe, falls irgendetwas einmal nicht gleich funktioniert.Mit jedem neuen FritzOS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, neue Updates schnellstmöglich durchzuführen, sobald sie erscheinen. Einzelheiten werden dazu aber selten genannt, auch dieses Mal nicht.