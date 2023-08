AVM startet neue Funktionen für intelligente FritzDECT-Steckdosen

Neues für die FritzDECT-Steckdosen

Daten nun länger speicherbar

Zusammenfassung Vor IFA 2023 kündigt Internet-Spezialist AVM Neuerungen an

FritzDECT-Steckdosen 200 und 210 erhalten Analysefunktion zur Stromerkennung

Verbrauchsdaten können in Echtzeit eingesehen und ausgewertet werden

Nutzer können auf plötzlichen Stromverbrauch reagieren

MyFritzNet speichert Daten langfristig für vergleichende Auswertungen

Neue Energieanzeige unterstützt bei Optimierung von Stromkosten

Verbesserter Energiesparmodus für FritzBoxen mit FritzOS 7.56

Auch wenn die IFA 2023 bisher nicht eröffnet ist: Schon jetzt gibt es jeden Tag neue Informationen zu Innovationen, die bei der Messe vorgestellt werden.AVM hat dazu jetzt bestätigt, dass die beiden FritzDECT-Steckdosen 200 und 210 eine neue Analyse-Funktion und -Anzeige erhalten werden. Diese Anzeige dient der Erkennung von hohem Stromverbrauch und erweitert jetzt die bereits bestehende Energieauswertung."Über den kostenlosen AVM-Dienst MyFritzNet können Nutzer die Verbrauchsdaten langfristig speichern, in Echtzeit einsehen und auswerten. Auch von unterwegs z. B. im Urlaub ist eine aktuelle Verbrauchsübersicht möglich", so AVM in einer Ankündigung.Sowohl die aktuelle Leistung als auch die Gesamtenergie lässt sich nach verschiedenen Zeiträumen analysieren. Nutzer können damit auf plötzlich ansteigenden Stromverbrauch reagieren und mithilfe der DECT-Steckdosen ihren Energieverbrauch gezielter steuern. MyFritzNet kann die Daten nun langfristig vorhalten, sodass Anwender über einen langen Zeitraum vergleichende Auswertungen vornehmen können.Mit der neuen Energieanzeige unterstützt MyFritzNet so beim Optimieren von Stromkosten und beim Planen. Bislang gab es da Einschränkungen.Die neue Energieanzeige geht Hand in Hand mit dem für viele FritzBoxen mit FritzOS 7.56 eingeführtem neuen, verbesserten Energiesparmodus. Dieser Modus fasst die bislang in der Bedienoberfläche getrennt voneinander einstellbaren Energiesparoptionen für WLAN, LAN und USB zusammen. Anwender können dabei zwischen dem "Energiesparmodus" und dem "ausgewogenen Modus" wählen.