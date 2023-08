FritzDECT 350: AVM stellt erstmals smarten Tür-Fenster-Kontakt vor

Zur IFA 2023 in Berlin bringt AVM noch ein ganz neues Produkt mit: Das Unternehmen stellt mit dem FritzDECT 350 seinen ersten magnetischen Tür-/Fensterkontakt für das Smart Home vor. Die Sensoren sollen schon bald in den Handel kommen.

Damit ergänzt AVM seine bisherigen Smarthome-Geräte um eine sehr sinnvolle Erweiterung, denn der neue FritzDECT 350 erkennt, wenn Türen oder Fenster geöffnet oder geschlossen werden. Gemeinsam mit einem DECT-ULE-Sensor und den smarten Heizkörperregler FritzDECT 302 oder 301 lässt sich so im Zusammenspiel effizient Heizenergie einsparen."Das schont Umwelt und Portemonnaie", so AVM in der Ankündigung: "Denn Szenarien wie ‚Wenn Fenster auf, dann Heizung runter‘ lassen sich spielend leicht einrichten. Auch alle Fritz-Smart-Home- und kompatible Zigbee-Geräte sind mit dem FritzDECT 350 steuerbar, sodass Anwender viele weitere Szenarien und Routinen einrichten können."Zur Kontrolle und für mehr Sicherheit wird der Status des Sensors und er FritzApp Smart Home, auf dem FritzFon und im FritzOS signalisiert.Das Gerät selbst ist recht kompakt und kann einfach selbst am Fenster oder an der Tür angebracht werden. Der FritzDECT 350 ist so klein, dass er sich bei vielen Eurofalz-Fenstern zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel verdeckt mit einem mitgelieferten Klebestreifen anbringen lässt.Da der Sensor mit Batterien (2 AAA-Batterien) läuft, benötigt man keine Stromanbindung. Die Verbindung zur Smarthome-Verwaltung läuft dann über den Funkstandard DECT. Man benötigt also nicht einmal eine WLAN-Verbindung dort, wo der Kontakt zum Einsatz kommen soll. Das ist besonders hilfreich zum Beispiel im Keller, am Dachboden oder zu Zeiten, in denen man etwa das WLAN-Netzwerk aus Energiespargründen ausschalten möchte.Der FritzDECT 350-Sensor wird voraussichtlich zum Ende dieses Jahres oder Anfang 2024 im Handel erhältlich sein. Der UVP liegt bei 39 Euro.