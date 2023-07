Update bringt WireGuard und Smart Repeating auf FritzBox 4040/4060

Router-Hersteller AVM hat für zwei weitere FritzBoxen ein großes Funktions-Update herausgegeben. Die FritzOS-Version 7.56 ist ab sofort für die FritzBox 4040 und 4060 gestartet: Wer eine solche FritzBox nutzt, kann eine Vielzahl neuer Funktion ausprobieren.

AVM

WireGuard, Rufumleitung, Energiesparmodus

Online-Updatefunktion

FritzOS 7.56 - mit über 150 neuen Features und nützlichen Verbesserungen

WLAN Mesh jetzt mit dynamischem Smart Repeating für mehr Performance im Heimnetz

VPN mit WireGuard-Technologie: einfach, schnell und sicher von überall ins Heimnetz

Mehr Telefonkomfort: Neuer FritzFon Klingelton "Sprache" und unbekannte Anrufer blockieren

Viele neue, interessante Smart-Home-Optionen: Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen

Neuer Energiesparmodus kann auf Wunsch eingeschaltet werden

Vereinfachter FRITZ!Box-Wechsel mit neuem Assistenten

Die Benutzeroberfläche wurde verfeinert und mit umfassender "Hilfe und Info" abgerundet

Zahlreiche neue Funktionen für die MyFritzApp und FritzApp Smart Home (iOS/Android)

Zusammenfassung AVM veröffentlicht neue Firmwareupdates für FritzBox 4040 und 4060.

Neuer Energiesparmodus, Assistent, Verbesserungen der Sicherheit, VPN WireGuard, Telefon-Features uvm.

Fehlerbehebungen & Verbesserungen

Dieses Update ist für Nutzer der FritzBox 4040 und 4060 besonders interessant, da es alle Neuerungen mit sich bringt, die andere Router-Modelle schon Ende vergangenen Jahres erhalten haben.Dazu gehört neben VPN mit WireGuard und die automatische Priorisierung bei der Datenratenverteilung unter anderem Rufsperre, Rufumleitung und neue Klingeltöne. Es dürfte also für jede Nutzerart etwas Neues dabei sein, egal, ob man viele Smarthome-Features und Netzwerkoptimierungen einsetzt, oder man nur WLAN und Telefonie nutzt.Zudem starten mit der neuen Firmware eine Vielzahl an Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Behoben werden unter anderem Fehler bei VPN-Verbindungen zu StrongSWAN über IPv6, Anzeigeprobleme bei der Betriebsart Mesh Repeater und bei der Anzeige von Umlauten, die in Sonderzeichen umgewandelt wurden.Neu hinzugekommen sind außerdem ein neuer Energiesparmodus , in dem WLAN, LAN und USB besonders stromsparend bei verringerter Leistungsfähigkeit betrieben werden können. Auch der neue Einrichtungs-Assistent zur Übertragung von wichtigen Einstellungen ist nun für FritzBox 4040 und 4060 verfügbar.Die neue Version kann ab sofort über die AVM-Webseite geladen oder gleich als Online-Update über die Nutzeroberfläche installiert werden. Dazu startet man die Benutzeroberfläche im Internetbrowser unter "fritz.box" und sucht mit dem Assistenten nach einer Aktualisierung. Dort findet man den Hinweis auf die neue Version unter "Update" oder "Firmware aktualisieren". Man bestätigt das Herunterladen und die Installation läuft dann automatisch.Das neue FritzOS bietet auch Verbesserungen in Bezug auf die Sicherheit an. AVM schreibt dazu auf der Webseite, auf der alle Details zu den Updates veröffentlicht werden: "Mit jedem neuen FritzOS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, das Update durchzuführen." Die Inhalte der Updates sind für beide Router gleich.Alle wichtigen Informationen zu dem Update sowie Tipps zur Aktualisierung finden sich auf der Downloadseite des Unternehmens