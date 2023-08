Google Messages könnte Apple bei Satellitenkommunikation überholen

Mit dem iPhone 14 hatte Apple auch ein Satelliten-Notrufsystem vorgestellt, das funktioniert bisher nur in wenigen Ländern. Jetzt deutet sich an, dass Google Messages ein ähnliches Feature erhalten könnte, das zum Start wohl deutlich breiter verfügbar wäre.

Auch ohne Internet- und Netzverbindung im Notfall einen Notruf absetzen können: Diese Funktion sollte möglichst weitverbreitet sein. Apple hatte mit der iPhone 14-Familie den Anfang bei Smartphones gemacht, jetzt deutet sich im Code von Google Messages an, dass die Entwickler an einer ähnlichen Idee arbeiten.Wie AndroidPolice berichtet, hat der X-Nutzer Neïl Rahmouni einige UI-Platzhalter in Google Messages entdeckt, die darauf hindeuten, dass die Unterstützung von Satellitennachrichten in Arbeit ist. Hier finden sich auch Hinweise darauf, dass Google für die Umsetzung auf eine Zusammenarbeit mit Garmin setzt.Mit Garmin Response könnte man auf ein etabliertes Notrufsystem zurückgreifen, welches auf dem Iridium-Satellitennetzwerk aufbaut. Außerdem betreibt Garmin eine eigene Notrufzentrale, die eingehende Notrufe schon jetzt in über 150 Ländern koordinieren kann.Aktuell basieren alle Annahmen auf Funktionen und Code-Zeilen, die sich klar noch in der Entwicklung befinden. Auch Rahmouni rät davon ab, vorschnell davon auszugehen, dass die Zusammenarbeit von Google und Garmin in diesem Bereich schon besiegelt ist.Für Google würde die Partnerschaft natürlich durchaus Sinn ergeben, könnte man das Notrufsystem auf etablierter Infrastruktur aufsetzen. Passend dazu hatte Google bestätigt, dass Satellitenkommunikation mit Android 14 möglich ist, es bleibt aber ebenfalls noch völlig offen, wie die Umsetzung erfolgen wird.