Zukünftig könnten 5G-Anrufe nicht nur über herkömmliche Mobilfunk-Netze, sondern auch über Satelliten abgewickelt werden. Vodafone hat das Verfahren nun in Zusammenarbeit mit AST Spacemobile getestet. Das Smartphone musste für den Anruf nicht modifiziert werden.

Internet via Satellit geplant

Zusammenfassung Vodafone und AST Spacemobile testen 5G-Anrufe über Satellit.

Telefonat von Hawaii nach Madrid erfolgreich durchgeführt.

Testsatellit Bluewalker 3 und Samsung Galaxy S22 genutzt.

Übertragungsrate von 14 Megabit pro Sekunde erreicht.

Ziel: Anbindung von abgelegenen Regionen in Europa und Afrika.

Vodafone plant zudem Partnerschaft mit Amazon und Project Kuiper.

Das Telefonat wurde über den Testsatelliten Bluewalker 3 abgewickelt und von Hawaii aus gestartet. Der Anruf konnte erfolgreich in Madrid entgegengenommen werden. Wie Vodafone schreibt , wurde der Test am 8. September durchgeführt. Neben dem Satelliten war lediglich ein herkömmliches Samsung Galaxy S22 erforderlich. Im Rahmen des Tests wurde eine Übertragungsrate von 14 Megabit pro Sekunde erreicht. Bluewalker 3 ist mit 2G, 4G und 5G kompatibel.Das Ziel der zwei Konzerne besteht darin, zahlreiche Kunden in Europa und Afrika, die in eher abgelegenen Regionen leben, mit einer Internetanbindung zu versorgen. Hierfür sollen ab Anfang des nächsten Jahres fünf Satelliten zum Einsatz kommen. Einen genauen Termin für einen Start des Dienstes gibt es bisher jedoch nicht.Vodafone möchte zukünftig nicht ausschließlich mit AST Spacemobile kooperieren. Der Netzbetreiber plant auch eine Partnerschaft mit Amazon und eine Mitarbeit beim Project Kuiper. Amazon möchte eigene Satelliten ins All bringen und damit Internet in Gebieten in Europa und Afrika zur Verfügung stellen. Die ersten Prototypen sollen noch in diesem Jahr getestet werden. Im kommenden Jahr können dann Testkunden das System nutzen. Daraufhin werden bis 2026 tausende Satelliten in Betrieb genommen.