Microsoft startet "Known Issue Rollback"-Update für Windows 10-Bug

Microsoft hat weitere Probleme für Windows 10 bestätigt und eine Lösung angekündigt. Nach den optionalen Updates vom Juli und dem Patch-Day August kann es sein, dass es zu einem Erkennungsfehler von Anwendungen kommt, die mit ClickOnce bereitgestellt werden.

ClickOnce-Anwendungen

Umgehung: Um das Problem vorübergehend zu umgehen, deinstallieren Sie die betroffene ClickOnce-Anwendung und installieren Sie die Anwendung erneut.

Lösung: Dieses Problem wird mit dem Known Issue Rollback (KIR) behoben. Bitte beachten Sie, dass es bis zu 24 Stunden dauern kann, bis die Lösung automatisch auf Consumer-Geräte und nicht verwaltete Unternehmensgeräte übertragen wird. Ein Neustart Ihres Windows-Geräts kann dazu beitragen, dass die Lösung schneller auf Ihr Gerät angewendet wird. Für verwaltete Unternehmensgeräte, die ein betroffenes Update installiert haben und bei denen dieses Problem auftritt, kann es durch die Installation und Konfiguration einer speziellen Gruppenrichtlinie behoben werden. Die spezielle Gruppenrichtlinie finden Sie unter Computerkonfiguration > Administrative Vorlagen > Liste mit Gruppenrichtlinien.

Informationen zur Bereitstellung und Konfiguration dieser speziellen Gruppenrichtlinie finden Sie unter Verwendung der Gruppenrichtlinie zur Bereitstellung eines Rollbacks für bekannte Probleme.

Gruppenrichtlinien-Downloads mit Gruppenrichtlinienname bei Microsoft.

Wichtig: Sie müssen die Gruppenrichtlinie für Ihre Windows-Version installieren und konfigurieren, um dieses Problem zu beheben.

Betroffene Plattformen:

Client: Windows 10, Version 22H2; Windows 10, Version 21H2

Server: Keine

Anwendungen fordern den Nutzer dann beim Öffnen möglicherweise erneut zur Installation auf, auch wenn sie (fehlerfrei) installiert und als "vertrauenswürdig" gekennzeichnet sind.Das hat Microsoft jetzt in einem Beitrag im Windows Release Health Dashboard bestätigt. Betroffen ist nur Windows 10. Nutzer hatten das merkwürdige Verhalten von Windows bereits nach dem optionalen Update KB5028244 gemeldet und vermuteten, dass die Fehlermeldungen der Anwendungen etwas mit neuen Sicherheitsmaßnahmen zu tun hat.Dazu hat sich Microsoft zwar nicht direkt geäußert, den Fehler nun aber bestätigt und ein korrigiertes Update herausgegeben. In diesem Fall kam dazu wieder ein sogenanntes Known Issue Rollback (KIR)-Update zum Einsatz.Damit wird die Problembehandlung automatisch gestartet, um eine Ausbreitung des Fehlers zu verhindern. Ein KIR-Update dient zum einen dazu, dass bereits betroffene Nutzer-Geräte per Update wieder in den Zustand von vor einem fehlerhaften Update versetzt werden und spielt dann ein bereinigtes Update aus.Zum anderen korrigiert es die betroffenen Updates serverseitig und sorgt dafür, dass in Zukunft nur das bereinigte Update für neue Installationen genutzt werden kann. Die Verteilung des KIR-Updates wurde am 14. August gestartet. Das ursprüngliche Update wurde bereist am 13. August gestoppt, korrigiert und wieder neu zur Verfügung gestellt.Der Inhalt dieses Updates wurde dann mit dem August-Patch KB5029244 an alle Nutzer verteilt, daher betrifft das Problem auch beide Update-Kanäle (Optional und Patch-Day) und alle Builds ab Version 19045.3271.Über ClickOnce bereitgestellte Anwendungen fordern beim Öffnen möglicherweise zur Installation auf. Nach der Installation von KB5028244 oder späteren Updates werden Anwendungen, die mit ClickOnce bereitgestellt wurden, möglicherweise zur Installation aufgefordert, selbst wenn die ClickOnce-Anwendungen bereits installiert und als "vertrauenswürdig" gekennzeichnet sind.