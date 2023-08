Mächtiges Update: Microsoft integriert Python nativ in Excel

Es ist ein bedeutendes Update für Excel, das die Analysefunktionen deutlich ausweitet. Microsoft hat bekannt gegeben, dass man eine native Integration von Python in das Programm vorgenommen hat. Die kann ab jetzt in der Public Preview ausprobiert werden.

Die Integration ist reibungslos, Nutzung ohne Setup möglich

So kann man es nutzen

Zusammenfassung Beta-Update für Excel erweitert Analysefunktionen durch Python-Integration

Neue Funktion =PY() ermöglicht Eingabe von Python-Code

Integration nutzt Anaconda Distribution for Python in Azure

Python-Bibliotheken direkt in Excel verfügbar

Ausführung des Codes erfolgt in isoliertem Container

Funktion zunächst nur unter Windows verfügbar, andere Plattformen später

Microsoft nennt es eine "bedeutende Weiterentwicklung" der in Excel verfügbaren analytischen Funktionen. Wie das Unternehmen heute ankündigt , ist neben den üblichen Tools wie Formeln, Diagramme und PivotTables ab sofort auch Python direkt in das Excel-Gitter integriert. Mit der neuen Funktion =PY() kann Python-Code direkt in die Zellen des Programms eingegeben werden.Microsoft setzt für die Integration auf die Anaconda Distribution for Python in Azure, ein führendes Python-Repository für Unternehmen. Damit stehen die gängigsten Python-Bibliotheken (z.B. pandas, Matplotlib, scikit-learn, etc.) direkt in Excel zur Verfügung. "Ein großer Durchbruch, der die Arbeitsabläufe von Millionen von Excel-Anwendern auf der ganzen Welt verändern wird", so Peter Wang, CEO und Mitbegründer von Anaconda zur Zusammenarbeit.Nach Aussage der Entwickler erfolgt die Ausführung des Codes in einem isolierten Container in der Microsoft Cloud und wird dann als Ergebnis der Excel-Funktion =PY() zurückgebenden. Microsoft sieht die Stärken der neuen Funktion vor allem in den Bereichen Visualisierungen, Datenbereinigung und maschinelles Lernen. Mit den in Excel integrierten Konnektoren und Power Query können Anwender auch externe Daten in Python in Excel einbinden.Wer Python in Excel jetzt schon nutzen will, muss sich dem Beta-Channel für Windows anschließen. Zunächst tritt man dafür dem Microsoft 365 Insider-Programm bei und wählt dann die Insider-Stufe "Beta-Channel", in dem die neuesten Builds von Excel ausgespielt werden. Laut Microsoft wird die Funktion zuerst in Excel für Windows eingeführt, beginnend mit Build 16.0.16818.2000. Zu einem späteren Zeitpunkt soll sie dann auf die anderen Plattformen übertragen werden.